🤘 Ух, какой веселый Гвардиола! Пеп сходил с дочерью на концерт Oasis – кажется, помогло 🙏
Похоже, Пеп Гвардиола пережил этот сезон. Во всех смыслах.
Наставник «Манчестер Сити» вдоволь повеселился на концерте группы Oasis.
Короткий, но очень нужный ролик выложила его дочь Мария.
Радостный Гвардиола в компании дочери – звучит, как хороший рецепт будущего успеха.
💭 «Надеюсь, он просто боялся, что КЧМ помешает ему попасть на концерт».
💭 «Если его так радует этот шлак, но нам повезло».
💭 «Заметьте, что он еще и в футболке «Сити»!
💭 «Черт, я так счастлив за него».
Вернется?