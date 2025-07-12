🤘 Ух, какой веселый Гвардиола! Пеп сходил с дочерью на концерт Oasis – кажется, помогло 🙏

Похоже, Пеп Гвардиола пережил этот сезон. Во всех смыслах.

Наставник «Манчестер Сити» вдоволь повеселился на концерте группы Oasis.

Короткий, но очень нужный ролик выложила его дочь Мария.

Радостный Гвардиола в компании дочери – звучит, как хороший рецепт будущего успеха.

💭 «Надеюсь, он просто боялся, что КЧМ помешает ему попасть на концерт».

💭 «Если его так радует этот шлак, но нам повезло».

💭 «Заметьте, что он еще и в футболке «Сити»!

💭 «Черт, я так счастлив за него».

Вернется?