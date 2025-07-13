Думаете, «Ньюкасл» ищет замену Исаку? А вот и нет – они нашли ему напарника! 😎

Telegraph Football пишет, что «Ньюкасл» ищет нападающего, который будет играть в паре Александером Исаком.

Решайте сами, что здесь самое важное – оптимистичные планы «сорок» на шведа или вера в существование подобного игрока.

Английский клуб все-таки решился поискать еще одного высокого, техничного и скоростного форварда. Кто приходит на ум?

Юго Экитике!

23-летний француз может перейти в «Ньюкасл» уже этим летом. Сумма возможного трансфера не уточняется, но, скорее всего, «Айнтрахт» запросит солидную компенсацию за своего главного бомбардира, закончившего прошлый сезон Бундеслиги с 15-ю голами на счету.

Как вам связка Исак-Экитике?