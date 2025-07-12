Oasis провели концерт в родном Манчестере впервые после долгожданного воссоединения группы. Братья Галлахеры – огромные поклонники «Сити», разумеется без представителей «горожан» мероприятие не обошлось.

Одну из песен Лиам посвятил Пепу Гвардиоле, который пришел на концерт вместе с дочерью, тренер успел сделать фото с детьми Галлахеров.

На концерте был и Джек Грилиш, умеющий отлично проводить время .

Под занавес вечера пьяный Джек общался с фанатами «Сити» – разговор закончился признаем в любви к клубу и болельщикам:

«Ничего в жизни не люблю так сильно, чувак. Знаешь, бро, я люблю «Сити» больше всего на свете. А знаешь, что я люблю еще больше? Фанатов «Сити», они просто лучшие, самые лучшие фанаты в мире».

В минувшей кампании Джек провел за «горожан» всего 1 521 минуту во всех турнирах, пресса отправляет англичанина в «Наполи». А Пеп защищает подопечного:

«У него есть все качества, они всегда у него были, без Джека мы бы не оформили требл. Единственная причина, по которой Джек не получал игрового времени – это я. Не потому что он делал что-то не так или был в чем-то неправ. В конце концов, каждый сезон – это конкуренция, и в этом сезоне игроки снова должны бороться за место в составе».

Как сложится карьера Грилиша?

Добряк Грилиш. Пресса узнала о секретных переводах Джека – за годы он потратил огромную сумму на благотворительность ❤️