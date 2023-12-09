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Не поверите, на каком авто катает двухметровый Дэн Берн. Скромность или комфорт?

Дэн Берн Дэн Берн
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В январе 2022 года 30-летний Дэн Берн переехал в «Ньюкасл» из «Брайтона» и сразу стал одним из ключевых защитников Эдди Хау. Англичанин стабильно выходит в основе и, пожалуй, вносит самый большой вклад на стандартах как у своих, так и у чужих ворот.

Два необычных факта о Берне:

• в 13 лет лишился безымянного пальца на правой руке;

• при росте 201 см Дэн катает на одном из самых маленьких автомобилей – Смарте;

Фанаты сфоткали Берна в его авто около клубной базы, пока защитник раздавал автографы.

Случай не единичный: Берна замечали на Смарте несколько раз. Неизвестно, насколько быстро большой Дэн вылезает из такого авто, но владельцы считают машину очень вместительной.

2 комментария
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как пишут по немного другому поводу: ’палатка и чехол от палатки’
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