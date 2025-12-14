🎥 Вольтемаде забил идеальный гол головой. Правда, в свои ворота
Первое почти за 10 лет Тайн-Уирское дерби в АПЛ завершилось победой «Сандерленда» на домашней арене. Местные болельщики постарались создать для соперника тяжелую атмосферу, подход, похоже, сработал.
Победу «Сандерленду» обеспечил Ник Вольтемаде. На 46-й минуте немец в изящном прыжке головой замкнул передачу Норди Мукиеле, нападающий «Ньюкасла» попал точно в ворота своей команды.
Эпизод с другого ракурса.
Автогол Вольтемаде стал единственным мячом в противостоянии. «Ньюкасл» не может обыграть «Сандерленд» уже в десяти встречах команд в АПЛ подряд.
«Сороки» возьмут реванш на своей арене?