🎥 Вольтемаде забил идеальный гол головой. Правда, в свои ворота

Первое почти за 10 лет Тайн-Уирское дерби в АПЛ завершилось победой «Сандерленда» на домашней арене. Местные болельщики постарались создать для соперника тяжелую атмосферу , подход, похоже, сработал.

Победу «Сандерленду» обеспечил Ник Вольтемаде. На 46-й минуте немец в изящном прыжке головой замкнул передачу Норди Мукиеле, нападающий «Ньюкасла» попал точно в ворота своей команды.

Эпизод с другого ракурса.

Автогол Вольтемаде стал единственным мячом в противостоянии. «Ньюкасл» не может обыграть «Сандерленд» уже в десяти встречах команд в АПЛ подряд.

«Сороки» возьмут реванш на своей арене?