«Ноттингем Форест» не пожалел «Тоттенхэм» в 16-м туре АПЛ –3:0. Победа творилась усилиями Каллума Хадсон-Одои и Ибрагима Сангаре: англичанин оформил дубль и отдал голевую на ивуарийца, с чьих ассистов дважды забил сам.

Хадсон-Одои открыл счет на 28-й минуте – не без помощи неудачной игры от Арчи Грэя и Гульельмо Викарио.

Второй гол Каллума с передачи Сангаре – шедевр.

На 79-й Хадсон-Одои помог красиво отличиться ивуарийцу.

В семи последних матчах АПЛ «Тоттенхэм» одержал лишь одну победу – над «Брентфордом» в 15-м туре. После 16-ти матчей чемпионата «шпоры» набрали 22 очка и расположились на 11-й строчке турнирной таблицы.