🎥 Тактика устрашения «Сандерленда». Убрали «Ньюкасл» с табло на дерби, устроили мощный перфоманс и жаркий прием гостям
Впервые с 2016 года в рамках Премьер-лиги состоялось Тайн-Уирское дерби. Фанаты «Сандерленда» подготовили для футболистов «Ньюкасла» теплое приветствие у стадиона – с ругательствами и оглушающим свистом.
Давление на соперника на этом не закончилось. Ультрас сделали красочный перфоманс, на транспаранте черная кошка потрепала сороку.
«Сандерленд» даже табло на арене заменил: не стал писать название «Ньюкасла», обошелся простым «гости».
Обычно табло выглядит так:
Тактика устрашения, похоже, сработала. На 46-й минуте Ник Вольтемаде забил классный гол головой – правда, мяч немец отправил в собственные ворота.
«Сандерленд» вырвал три очка в принципиальном матче.