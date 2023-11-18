Есть ли кто-то добрее Грилиша? После матча на «Уэмбли» Джек остановился, чтобы поболтать с начинающим журналистом с ограниченными возможностями

В пятницу вечером сборная Англии спокойно обыграла Мальту на «Уэмбли» со счетом 2:0.

Гарет Саутгейт дал отдых Джеку Грилишу и полузащитник наблюдал за матчем со скамейки запасных. Однако он все равно привлек внимание социальных сетей своим поступком после игры.

Уходя с поля, Грилиш заметил в микст-зоне начинающего журналиста Тома Хорна. Парень с ограниченными возможностями надеялся поговорить с кем-то из футболистов, но никто не стал общаться с ним общаться, в отличие от Джека.

Игроки «Сити» остановился, и Том сразу же честно признался, что является фанатом «Манчестер Юнайтед». Грилиша это не смутило, и они обсудили недавнее дерби, где «дьяволы» проиграли 0:3. Хорн похвалил успехи «Манчестер Сити» и сказал, что восхищается игрой полузащитника, несмотря на то, что он выступает за соперничающую команду.

Также Джек поинтересовался, чем Том хочет заниматься по жизни, и тот рассказал, что оканчивает университет по специальности «спортивная журналистика». В ответ англичанин пошутил, что даст ему интервью в будущем, но при условии, «что он не будет писать о нем плохие вещи».

Грилиш редко может пройти мимо человека с проблемами со здоровьем. Во многом это отношение связано с тем, что его сестра Холли страдает от церебрального паралича.

Например, в конце прошлого сезона во время церемонии награждения англичанин остановился, чтобы пообщаться со слабовидящей девочкой, которую проигнорировали другие игроки «Сити».

Спасибо, Джек, что ты такой.