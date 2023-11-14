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Ким Кардашьян «чуть с ума не сошла» после встречи с суперзвездой АПЛ – и речь не о Сака

Букайо Сака Букайо Сака
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Ким Кардашьян призналась, что она «чуть с ума не сошла» после встречи с суперзвездой Премьер-лиги в начале этого года.

Кардашьян удивила фанатов, когда появилась на «Эмирейтс» на матче Лиги Европы между «Арсеналом» и «Спортингом» в прошлом сезоне. Она смотрела за игрой звезды «канониров» Букайо Сака.

Интересно, что не знакомство со звездой «Арсенала», а случайная встреча с Эрлингом Холандом вызвала у Ким бурный восторг.

Кардашьян и Холанд познакомились на мероприятии Dolce & Gabbana летом в Италии. Они оба являются представителями бренда. Несмотря на свой звездный статус, 43-летняя Ким не смогла сохранить хладнокровие, когда встретила суперзвезду «Манчестер Сити».

«Я была в Италии, увидела Эрлинга Холанда и чуть с ума не согла, потому что знаю, что мой сын был бы в восторге. Он его обожает», — рассказала она GQ Sports.

«Так что я воспользовалась FaceTime на этом мероприятии, чтобы позвонить сыну: «Сэйнт, ты никогда не угадаешь, с кем я столкнулся».

Позже болельщики «Арсенала» винили Кардашьян в том, что из-за ее предательства команда упустила победу в АПЛ.

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