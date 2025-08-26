Радимов о 0:6 «Крыльев» от «Краснодара»: «Играли как девочки снова. Надо вернуть в раздевалку листочки с моим интервью. Позиционной атаки нет, Адиеву придется поработать»
Команда под руководством Магомеда Адиева проиграла домашний матч 6-го тура Мир РПЛ со счетом 0:6.
«Помните, в прошлом сезоне наше с вами интервью Бейл развесил по раздевалке «Крыльев»? Если эти листочки далеко не выбросили, надо их вернуть в раздевалку перед следующим туром. Потому что ну снова играли как девочки...
Конечно, ты получаешь сразу два гола, здесь тяжело. Но надо понять, что у «Крыльев» игроков еле набрали летом. Если начало сезона на эмоциях, первыми забивали, то как только пришлось бороться с командами сложнее, первыми пропускать, то понятно, что позиционной атаки у «Крыльев» вообще не существует.
Они не умеют в нее играть, потому что Адиев начал с другого. Понятно, от обороны хоть какие-то очки набирать стали. А с такими командами, как «Краснодар», если первыми пропускают, то отыграться практически невозможно. И вот в двух турах – 1:9.
Сейчас будет пауза на сборную, там придется поработать, в первую очередь, над атакующими действиями, потому что как убегать в атаке, когда есть пространство, мы это видели, а позиционная атака у «Крыльев» отсутствует напрочь. Понятно, что не так много времени было у Адиева, но придется работать», – сказал бывший полузащитник «Крыльев» Владислав Радимов.
