Энцо показал, как он поддерживает форму дома: аргентинец - настоящий атлет💪🏻💪🏻💪🏻

Сможете повторить?

Недавно ESPN составил рейтинг самых ценных игроков топ-клубов АПЛ. В рейтинг отобрали самых важных игроков команд традиционного топ-6: «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм».

В «Челси» самым ценным игроком был признан Рис Джеймс, а второй место занял аргентинец Энцо Фернандес. И это неудивительно - посмотрите как полузащитник самостоятельно поддерживает форму в домашнем спортзале. И это помимо обязательных тренировок за клуб.