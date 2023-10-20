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Ух ты! Пеп Гвардиола назвал игрокам следующего тренера «Манчестер Сити»

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Испанец собрался на выход?

Как сообщает The Telegraph, Пеп Гвардиола выразил несколько слов восхищения в адрес главного тренера «Брайтона» Роберто Де Зерби.

Это произошло, когда Гвардиола подошел к трем игрокам «Брайтона», которые праздновали свою историческую квалификацию в еврокубки. Гвардиола кивнул на Де Зерби и сказал: «Это следующий тренер «Манчестер Сити».

Это не первый раз, когда Гвардиола выражает свое восхищение Де Зерби. Недавно во время предматчевой пресс-конференции Гвардиолу спросили, что он думает об игре команды Де Зерби в этом сезоне, и он не сдержался в похвалах.

Он сказал: «Обратите внимание на то, что я собираюсь сказать, потому что я убежден в том, что говорю, Роберто Де Зерби — один из самых сильных менеджеров за последние 20 лет. Нет больше команды, которая играла бы так, как это делают они, это уникально».

3 комментария

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Алексей Ненахов
На Нобеля на этом фото Пеп похож
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Эксперимент
Надеюсь Гвардиола никуда не уйдёт из Сити.
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Phoebe
Ответ Эксперимент
Надеюсь Гвардиола никуда не уйдёт из Сити.
Вполне может. Он выиграл уже с этой командой всё.
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