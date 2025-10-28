Как бы выглядела таблица АПЛ, если бы VAR не ошибался? «Арсенал» все еще первый, «Ливерпуль» все ниже

Портал Squawka, специализирующийся на футбольной аналитике и статистике, предположил , как бы выглядела турнирная таблица АПЛ после девяти туров нового сезона, если бы VAR не допустил ни одной ошибки.

В исследование вошли отмененные голы, назначенные или, напротив, не назначенные одиннадцатиметровые во всех матчах лиги в сезоне-2025/26. Очки считались с учетом того, что пенальти, которые должны были быть назначены, впоследствии были бы забиты.

Для составления таблички портал попросил подписчиков в X оценить, правильное ли решение принял арбитр и VAR в каждом взятом эпизоде. Методика крайне сомнительная, но почему бы не дать шанс альтернативному взгляду на расстановку сил в Англии?

В таблице Squawka, как и в реальной, лидирует «Арсенал», в первой тройке местами поменялись «Тоттенхэм» и «Борнмут». «Ливерпуль» упал на две строчки – с седьмого места в реальной таблице на девятое в альтернативной. «Кристал Пэлас» выдал самый большой скачок, Squawka подняла команду на три строчки выше.

Таблица АПЛ без ошибок VAR

На что в таблице обратили внимание вы? Как вам такие исследования статистических порталов?