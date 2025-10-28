В матче девятого тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» дома со счетом 4:2 обыграл «Брайтон». На 92-й минуте «чайки» забили гол, вошедший в историю Премьер-лиги.

39-летний Джеймс Милнер отдал голевую передачу на 18-летнего Харалампоса Костуласа. Ассистент старше автора мяча на 21 год и 4 месяца – это рекорд АПЛ по разнице в возрасте между футболистами, организовавшими гол.

Когда в 2002-м Милнер дебютировал в АПЛ, Костулас еще даже не родился! Харалампос появился на свет через пять лет после первой игры Джеймса в высшем дивизионе чемпионата Англии.

В XXI веке в топ-5 Европы связка из «Брайтона» тоже установила рекорд по разнице в возрасте. А второе место заняли 39-летний Данте и 18-летний Бадредин Буанани, в их дуэте разница в возрасте – 21 год и 1 месяц.

Есть в рейтинге и гол 35-летнего Роберта Левандовского с ассиста 16-летнего Ламина Ямаля, который на тот момент был младше поляка почти на 19 лет. Звездочка «Барсы» – самая юная в топе.

Самая большая разница в возрасте между бомбардиром и ассистентом

Топ-5 Европы в XXI веке

Ветераны передают опыт юнцам.