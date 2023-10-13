Собрали самый дорогой стартовый состав «Челси»: общая стоимость игроков - больше 630 миллионов долларов

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«Челси» под руководством Тодда Боули потратил огромные деньги на приобретение новых игроков за последний год. За это время клуб несколько раз побил свой собственный трансферный рекорд, пытаясь укрепить состав.

В результате общая стоимость команды серьезно выросла, что делает «Челси» одной из самых дорогих команд в мире.

Общая стоимость стартового состава «Челси» составляет около 518,2 миллиона фунтов стерлингов. Стоит отметить, что стоимость игроков (согласно Transfermarkt) не совсем соответствуют цене, за которую они реально были подписаны.

Поскольку Рис Джеймс и Леви Колвилл являются воспитанниками молодежной академии, они остаются единственными игроками в этом составе, на которых клуб не тратил деньги.