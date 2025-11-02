«Ноттингем Форест» не дал «Ман Юнайтед» продлить победную серию до четырех матчей, встреча команд в 10-м туре Премьер-лиги завершилась ничьей 2:2. На 81-й минуте Амад Диалло забил второй мяч «дьяволов», вырвав ничью.

Шон Дайч, совсем недавно возглавивший «лесников», считает, что арбитр Даррен Инглэнд совершил серьезную ошибку, которая привела к первому голу «МЮ» в матче. Каземиро открыл счет после углового.

Николо Савона до последнего пытался удержать мяч в игре, но Инглэнд назначил пенальти в пользу манкунианцев.

Шон Дайч уверен: мяч линию до конца не пересек, а значит, углового не должно было быть. Тренер «Ноттингема» даже предлагает изменить регламент работы VAR:

«Такое происходит уже дважды за две недели, это уже абсурд. Эпизоды разные, но похожи. В прошлой игре [с «Борнмутом»] мне даже желтую показали за то, что я указал на очевиднейшую и доказанную ошибку! Абсурд.

Произошедшее сегодня [в матче с «МЮ»] я вообще не могу понять. Ты помощник судьи, стоишь где-то в 70 ярдах от места действия, перед тобой еще и ворота с сеткой – но каким-то образом ты все разглядел! Даже у меня был лучший обзор.

Не поймите неправильно, я большой фанат VAR, но некоторые вещи меня особенно раздражают: должен быть человек, который сможет отменять подобные решения. И это не должно занимать много времени, 5 секунд. Посмотреть и понять, что мяч остался в поле. Конечно, можно сказать, что у нас проблемы с обороной при угловых, но этого углового не было бы, если бы VAR увидел, что мяч в игре.

Это сложно. Но мяч то был на линии. Извините, но у арбитров есть специальные часы, которые вибрируют, когда мяч пересекает линию ворот. Типа тех, что велосипедисты носят. Роль играют даже миллиметры. Но сегодня арбитр с 70 ярдов увидел, что мяч ушел».

Алан Ширер с тренером «Ноттингема» согласился:

«Шон Дайч прав. Понимаю его разочарование и гнев. Я тоже не понимаю, как помощник арбитра, стоящий на противоположной половине поля, смог увидеть, что мяч покинул поле. Я бы не стал вовлекать в подобные эпизоды VAR, игра слишком затянется. Но посоветовал бы судьям качественнее выполнять свою работу».

Дайч точно даст огня после возвращения в АПЛ. Весь матч был эмоционален.

А как вы считаете: в этом эпизоде мяч покинул поле?