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Де Брюйне выпал Куртуа в EA Sports FC, но бельгиец не обрадовался - все из-за девушки

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Упс!

Сладкая месть: Де Брюйне по-футбольному наказал Куртуа, который увел у него девушку

У Де Брюйне и Куртуа старый конфликт. О проблемах стало известно благодаря автобиографии хавбека «Манчестер Сити». В книге Keep It Simple Кевин рассказал, что однажды его девушка Каролина полетела с друзьями в Мадрид. Там у нее начался роман с Куртуа – он играл за «Атлетико».

Об измене Де Брюйне узнал через общего друга – тот знал об отношениях и слил информацию Кевину. Позднее Каролина рассказала журналистам о причинах: в 2012-м Де Брюйне тоже изменял ей, но она простила его.

«Я сделала это из мести. Тибо оказался интереснее, интеллигентнее, с ним можно было поговорить о чем угодно», – говорила Каролина Лийнен.

Игроки не раз цапались на тренировках в сборной, и это дошло до тренера Марка Вильмотса. Узнав о причинах, тот вызвал КДБ на ковер.

«В моей команде ты важный игрок, и я понимаю, что вы с Куртуа не сможете играть вместе, – говорил тренер. – Если ты хочешь, я могу выгнать его из сборной».

Но Кевин отказался. «Каковы бы ни были причины, я не имел права решать судьбу Куртуа. Он хороший вратарь, и заслужил играть за сборную», – писал он в автобиографии.

Но до конца КДБ своего соотечественника явно не простил.

4 комментария

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ArnoNeputevy
Де Брюйне выпал Куртуа в EA Sports FC// Пропущено - "выпал в осадок"
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zabegalo
Какого года новость?
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arslankolesov71@gmail.com
По-моему я эту новость год назад видел
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Kostya Dmitri4
это FIFA 23 и этому видео месяцев 10.
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