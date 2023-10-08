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📹Сон Хын Мин показал свои человеческие качества на послематчевом интервью. Заслужил респект от Рио Фердинанда

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Южнокорейское воспитание.

В последнее время форвард «Тоттенхэма» Сон Хын Мин постоянно находится в центре внимания как на поле, так и за его пределами. На этот раз болельщики, да и не только они, заметили то, как он уходил после интервью.

В субботу «Тоттенхэм» играл с «Лутоном» и несмотря на то, что целый тайм провел в меньшинстве, смог победить соперника − 1:0. В начале второй половины Мики ван де Вен, подписавший летом контракт со «шпорами», забил единственный мяч.

Давать послематчевое интервью телеканалу TNT Sports отправился капитан Сон Хын Мин. Он оценил игру команды, а когда закончил говорить, пожал руку каждому ведущему, после чего аккуратно положил микрофон на стол, поднял руки, чтобы поблагодарить съемочную группу, располагавшуюся за кадром.

Рио Фердинанд восхитился воспитанием южнокорейца: «Ну что за парень, а?»

Воспитание футболистов из Южной Кореи впервые восхитило во время чемпионата мира, на котором они постоянно оставляли раздевалку максимально чистой.

12 комментариев

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Dottore
Восточное воспитание! И вообще Сон Красава!
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Dmitry Beskov
Чистой раздевалка традиционно оставлялась после японских футболистов, про Южную Корею не доводилось такого слышать.
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Yri Yrov
Ответ Dottore
Восточное воспитание! И вообще Сон Красава!
красава да. но не в матчах против Ливерпуля , там я его просто презираю, так как понимаю на что он способен
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Petr Friendship
Ответ R Air
Мда, элементарная вежливость это оказывается удивительное поведение в 2023-ем для спортсру.
Именно что так. Именно что в современном мире это уже удивляет
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R Air
Ответ R Air
Вижу, что ты чукчей считаешь необразованными. Почему, ты предвзят к народу чукча?
кста, спортс считает чукча оскорбительным словом.
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Никита Никулин
Автор
Ответ R Air
Вижу, что ты чукчей считаешь необразованными. Почему, ты предвзят к народу чукча?
Вижу, что кто-то анекдотов не знает старых.
+1
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R Air
Ответ Petr Friendship
Именно что так. Именно что в современном мире это уже удивляет
русский сегмент интернета это не весь мир
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R Air
Ответ Никита Никулин
Вижу, что кто-то анекдотов не знает старых.
ты дурак?
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Никита Никулин
Автор
Ответ R Air
ты дурак?
Похоже, что не я.
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