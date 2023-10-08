📹Сон Хын Мин показал свои человеческие качества на послематчевом интервью. Заслужил респект от Рио Фердинанда

Южнокорейское воспитание.

В последнее время форвард «Тоттенхэма» Сон Хын Мин постоянно находится в центре внимания как на поле, так и за его пределами. На этот раз болельщики, да и не только они, заметили то, как он уходил после интервью.

В субботу «Тоттенхэм» играл с «Лутоном» и несмотря на то, что целый тайм провел в меньшинстве, смог победить соперника − 1:0. В начале второй половины Мики ван де Вен, подписавший летом контракт со «шпорами», забил единственный мяч.

Давать послематчевое интервью телеканалу TNT Sports отправился капитан Сон Хын Мин. Он оценил игру команды, а когда закончил говорить, пожал руку каждому ведущему, после чего аккуратно положил микрофон на стол, поднял руки, чтобы поблагодарить съемочную группу, располагавшуюся за кадром.

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