Джеймс Милнер вернулся на «Энфилд», на этот раз в составе «Брайтона». Арена «Ливерпуля» встретила легенду бурными аплодисментами, он появился на поле впервые после травмы, полученной в октябре.

«Брайтон» уступил, за «красных» дубль оформил Юго Экитике. А Милнер тепло высказался о выезде:

«Неутешительный результат, но я рад вернуться на поле, это особенный момент – выйтина «Энфилд» под 20-м номером. Огромное спасибо болельщикам на «Энфилде» за невероятный прием ❤️YNWA. Также спасибо выездным болельщикам «Брайтона» за вашу постоянную поддержку, вы нужны нам в этот период».

Летом англичанин взял в «Брайтоне» 20-й номер – в память о Диогу Жоте. Футболку Джеймса с памятного матча заполучил Ибраима Конате.

Джеймс теперь всего в семи играх от рекорда по количеству матчей, проведенных в АПЛ. Сейчас достижение числится за Гаретом Бэрри, который рекордные 653 раза выходил на поле в рамках Премьер-лиги.

Легенда.