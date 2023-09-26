«Тоттенхэм» без кубков, а в Лондоне за «МЮ» болеют больше, чем в Манчестере. 5 мифов АПЛ, которые могут быть правдой

Неожиданно.

Одна из многих причин, по которым мы любим футбол − это бурные дискуссии, которые мы ведем с друзьями или болельщиками других клубов. В подобных спорах могут появляться мифы, некоторые из них правдивы, другие − нет. Взглянем на пять таких современных заблуждений, которые ими могут не быть.

У «Тоттенхэма» совсем нет трофеев

Одна из самых популярных шуток в футболе связана с «Тоттенхэмом» и тем, что клуб не может ничего выиграть. «Шпоры» действительно давненько нигде не побеждали: последний турнир в их копилки − это Кубок Лиги 2008 года. В последнее время команда пару раз была близка к победе, выходя в финал, но ни внутренний, ни европейский кубок не покорились.

Однако то, что у «Тоттенхэма» нет трофеев − миф. Клуб занимает шестое место в списке самых титулованных команд Англии. Да, многие из них были завоеваны в середине прошлого века, но это не отменит тот факт, что «шпоры» − титулованный клуб.

В Лондоне живет больше болельщиков «Манчестер Юнайтед», чем в Манчестере

Британцы не дадут соврать, что трудно найти более оживленное место, чем поезд Лондон − Манчестер в день матча. Люди, которые выросли в 90-х и нулевых, наблюдали как команда Фергюсона доминировала в английском футболе. Немудрено, что по всей Англии в качестве любимого клуба выбирали именно «МЮ». «Арсенал» пытался бросить им вызов, но казалось, что лондонцы ослеплены «красными дьяволами».

Этот миф, на самом деле, правда. По данным опроса Virgin Media, который провели в 2021 году, 18% «Юнайтед» проживают в столице, в то время как с Манчестере их 14%. Однако не только команда с красной стороны Манчестера опирается на Лондон. В ходе опроса выяснилось, что 14% болельщиков «Ливерпуля» также живут в столице, в то время как на Мерсисайде их «всего» 13%.

В прошлом сезоне «Ливерпуль» больше остальных получил выгоды от VAR

Система видеоповторов вызывала споры с момента своего появления. Одни считают ее положительным моментом, другие полагают, что она портит красивую игру. В социальных сетях были популярны настроения, что видеоарбитры в прошлом сезоне явно отдают предпочтение «Ливерпулю». Болельщики других команд даже начали называть клуб «ЛиVARпуль».

Несмотря на то, что мерсисайдцы действительно выиграли от решений VAR в прошлом сезоне, однако больше очков за счет отмененных решений набрал «Брентфорд» − шесть. Второе место как раз у «Ливерпуля» и «Фулхэма» − по пять. В противоположном углу оказался «Сити» − из-за VAR они потеряли четыре балла.

У «Сити» самый высокий процент пустых трибун в лиге

«Сити» стал заметен в 2008 году, когда клуб приобрели шейхи. С тех пор как команда поднялась на вершину таблицы АПЛ, болельщики искали поводы для высмеивания. И они нашли − посещаемость и количество пустых мест. Это привело к тому, что в их глазах стадион стал называться не «Этихад», а «Эмптихад» (от англ. empty − пустой).

Несмотря на то, что «Сити» действительно занимает довольно высокое место по количеству пустых мест, в лиге были и другие команды, чья средняя заполняемость была ниже. У «Сити» она ровняется 96,82%, в то время как у «Борнмута» − 91%, а у «Саутгемптона» был 93%.

Однако если брать только команды из верхней части таблицы, то этот миф на самом деле будет правдой: «горожане» лидирует по этому не очень приятному показателю, причем с большим отрывом.

Ранние матчи в АПЛ очень скучные

Миф, который заключается в том, что интерес к таким матчам, которые начинаются после полудня, мал как у болельщиков, так и у игроков. Якобы не те, не другие еще не проснулись и не собрались с силами.

Однако нынешний сезон, а тем более предыдущий, опровергают этот тезис. Вряд ли можно назвать скучными и мало результативными матчи «Арсенала» и «Форест» (2:1), «Тоттенхэма» и «Борнмута» (2:0) и «Ливерпуля» и «Вулверхэмптона» (3:1).

В прошлом сезоне в матчах с ранним началом было в среднем забито больше голов, чем в дневных и вечерних играх, а также получено больше желтых карточек. Не скажешь, что игроки были вялыми.