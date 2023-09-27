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Каррагер признался, что однажды на поле слетел с катушек. Пришлось извиняться перед всеми игроками «Ливерпуля»

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Футбол Футбол

Дал важный совет для Санчо.

Во время подкаста The Overlap «Welcome to Stick to Football» Джейми Каррагер обсуждал публичную перепалку Джейдона Санчо и Эрика тен Хага, а также вспомнил момент, когда ему самому пришлось извиняться перед всей раздевалкой «Ливерпуля».

«Пару раз такое случалось со мной. Мне приходилось извиняться перед всей раздевалкой. Я чуть не подрался на поле со своим товарищем по команде. Так что пришлось пойти и извиниться, − сказал легенда «Ливерпуля». − Мы чуть было не подрались на поле [с Альваро Арбелоа], а после игры я подумал, что это уже слишком. Пытался попросить прощение после финального свистка».

«Тогда я просто потерял контроль», − дополнил Каррагер. Ведь испанский защитник был так заведен, что отверг первоначальные извинения. На следующий день к Джейми подошел тренер и сказал: «Нет, ты должен извиниться перед всей командой».

Возвращаясь к ситуации с Санчо и Тен Хагом, Каррагер продолжил: «Иногда нужно сказать «извини». Вот и все. И ты идешь дальше, забываешь об этом. Ты можешь верить в это не до конца, но в конце концов, это твой тренер. Он твой босс».

«Вот что он собирается делать − оставаться в резерве? Ты хочешь сделать карьеру в «Юнайтед», и если все, что для этого нужно, − пожать руку, попросить прощения и двигаться дальше, то просто сделай это и забудь».

А как вы считаете, должен ли Джейдон Санчо ради карьеры в «Манчестер Юнайтед» извиниться перед Эриком тен Хагом? Пишите в комментариях.

4 комментария

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skxgpkt7xn
дельный совет
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Даулет Балыкбаев
Вообще пофигу.
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stanvixx
Не, не похожий кейс.
В ситуации с Каррой, как он объясняет, он просто вспылил и сразу отошёл от куража. Санчо же не на эмоциях это ляпнул, раз уж, спустя почти месяц, продолжает упираться. Это похоже на осознанный поступок. И похоже откатить уже не получится.
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Le Tallec
Каррагер молодец. Ведь признать свою ошибку и извиниться это гораздо сильнее, чем просто дуться!
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