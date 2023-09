Каррагер признался, что однажды на поле слетел с катушек. Пришлось извиняться перед всеми игроками «Ливерпуля»

Дал важный совет для Санчо.

Во время подкаста The Overlap «Welcome to Stick to Football» Джейми Каррагер обсуждал публичную перепалку Джейдона Санчо и Эрика тен Хага, а также вспомнил момент, когда ему самому пришлось извиняться перед всей раздевалкой «Ливерпуля».

«Пару раз такое случалось со мной. Мне приходилось извиняться перед всей раздевалкой. Я чуть не подрался на поле со своим товарищем по команде. Так что пришлось пойти и извиниться, − сказал легенда «Ливерпуля». − Мы чуть было не подрались на поле [с Альваро Арбелоа], а после игры я подумал, что это уже слишком. Пытался попросить прощение после финального свистка».

«Тогда я просто потерял контроль», − дополнил Каррагер. Ведь испанский защитник был так заведен, что отверг первоначальные извинения. На следующий день к Джейми подошел тренер и сказал: «Нет, ты должен извиниться перед всей командой».

Возвращаясь к ситуации с Санчо и Тен Хагом, Каррагер продолжил: «Иногда нужно сказать «извини». Вот и все. И ты идешь дальше, забываешь об этом. Ты можешь верить в это не до конца, но в конце концов, это твой тренер. Он твой босс».

«Вот что он собирается делать − оставаться в резерве? Ты хочешь сделать карьеру в «Юнайтед», и если все, что для этого нужно, − пожать руку, попросить прощения и двигаться дальше, то просто сделай это и забудь».

