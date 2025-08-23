🎥 Дьокереш не забил из волшебной позиции – остался один перед вратарем. Артета отреагировал бурно
Виктор Дьокереш пока не успел порадовать поклонников «Арсенала». Долгожданный новичок дебют в АПЛ против «Манчестер Юнайтед» провалил: 0 ударов, 22 касания мяча и 11 потерь за час. Легендарному Иану Райту даже пришлось публично вступиться за нападающего.
Второй игрой Виктора в АПЛ стала встреча с «Лидсом», на 16-й минуте Дьокереш не забил из крайне выгодной позиции.
Да и пробить нормально не вышло.
Реакция Микеля Артеты.
Когда начнет исправляться?
UPD: забил!