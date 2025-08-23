📸🎥 Дьокереш наконец забил за «Арсенал»! Вышло эффектно 🔥

Поругать Виктора Дьокереша уже успели , теперь пришла пора хвалить. Швед, видимо, решил в Англии простых голов не забивать: в первом тайме матча с «Лидсом» он упустил хорошую возможность открыть счет, а во второй половине встречи забил после сольного прохода.

Виктор принял мяч у Калафьори, сместился с фланга в штрафную, обошел нескольких соперников и пробил – точно в ближний.

Наконец знаменитое празднование шведа в футболке «Арсенала».

Фанаты уже все выучили.

Другой новичок лондонцев, Эберечи Эзе, которого презентовали перед стартом встречи , вместе с болельщиками радовался за Дьокереша с трибун.

Первый из многих?