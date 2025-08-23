📸🎥 Не знаете, как выглядит счастье? Посмотрите на улыбку Эзе – его представили как игрока «Арсенала» на «Эмирейтс»

«Арсенал» увел из-под носа «Тоттенхэма» Эберечи Эзе – сообщалось, что «шпоры» даже успели снять ролик с презентацией новичка. Но иначе и быть не могло: англичанин рос в академии «канониров» и уже тогда мечтал играть за основу команды.

Наконец Эберечи вернулся домой.

О трансфере сообщили примерно за час до матча второго тура АПЛ между «Арсеналом» и «Лидсом». Перед стартовым свистком на «Эмирейтс» Эзе представили как нового игрока «канониров».

Эта улыбка говорит обо всем.

Ну какой «Тоттенхэм»?

Игру новичок смотрел с трибун. Как и все, радовался долгожданному голу Дьокереша.

Пожелаем удачи!