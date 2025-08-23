💥 «Арсенал» закупился на + £200млн, но все равно выпускает молодежь. Против «Лидса» вышел 15-летний Дауман – в истории АПЛ был лишь один игрок моложе 😱

Если вы хоть немного смотрели английский футбол в последние 20 лет, то прекрасно знаете, как «Арсенал» любит задействовать в игре молодых футболистов.

Правило вечное и мало зависит от текущего тренера – воспитанники всегда есть в заявке.

Сегодняшний разгром «Лидса» позволил Микелю Артете, снова войти в историю, выпустив при счете 4:0 15-летнего Макса Даумана.

Парень стал вторым самым молодым игроком в истории АПЛ (15 лет 235 дней), вышедшим на поле – раньше только Итан Нванери (15 лет 181 день) – еще один «канонир». И тоже при Артете (в сентябре 2022-го»).

А вот топ-20.

Но самое главное – Дауман был хорош. Помучил «Лидс» на фланге, а в конце матча даже заработал пенальти, который реализовал Дьокереш.

Джейми Рэднаппу хватило для выводов:

«Я никогда в жизни не видел ребенка с таким уровнем качества. Совершенно уверен, что он станет одним из лучших английских игроков, которых мы когда-либо видели».

Нравится тенденция?