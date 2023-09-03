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«Ты так молод и наивен»: Уолкотт назвал «Арсенал» более крупным клубом, чем «МЮ» - реакция Роя Кина бесценна😅😅😅

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Просто включил батю.

В сети набрало несколько миллионов просмотров видео, на котором экс-игрок «Арсенала» Тео Уолкотт рассуждает, какой клуб крупнее «МЮ» или «канониры». На заднем плане стоит экс-капитан «дьяволов» Рой Кин - его реакция на слова Тео это просто отдельный вид искусства.

14 комментариев

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Shah Kz
Желтуха. Те, кто понимает английский уловили, что Тео изначально ответил, что это глупый вопрос. Журналюга стал конкретизировать "А прямо сейчас?".
Тео ответил логично "Если Арсенал финиширует выше МЮ, то это Арсенал". Дураку понятно, что у МЮ сейчас не лучшие времена.
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Arima Baki
голимый кликбейт, репортёр миллион раз сказал Right now, мне кажется школьных знаний достаточно чтобы знать перевод. по факту сейчас Арсенал в более сильной позиции чем МЮ, кто ж поспорит а так конечно если считать вообще то мю более значительный, но вообще историческое значение этих двух клубов для английского футбола колоссальна
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Доминатор3000
У Арсенала команда лучше,чем у МЮ.
Тренер толковый,руководство ему помогает.

Но как клуб МЮ крупнее,тут нечем крыть.
Фан База у МЮ больше.
Бренд крупнее.
Сам клуб дороже,зарабатывает больше.
Больших трофеев больше.

Кин прав.
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Aleksandr Khachoyan
Ответ Bego Yusupov
в мю идёт перестройка этого не избежать скоро всё встанет на свои места
А, так теперь у вас опять перестройка? А я то думаю кто это кудахтал что МЮ в этом сезоне будет за все трофеи бороться? Хммм
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Ложный Латераль
Ну если будем учитывать прошлын заслуги клубов, тогда Ноттингем Форест с их двумя ЛЧ тоже могут похлопать Уолкотта по плечу.

Если судить именно за десять лет, то оба клуба крепкие середняки вроде Севильи без серьёзных трофеев.

Если судить конкретно сейчас, то Арсенал куда выше турбулентного МЮ с их средним треннэером уровня Эведевизе
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шамиль аланов
Кто то строит будущее,а другие до сих живут прошлым
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Ernest Imamov
заметно что Тео боится Роя. Я бы на его место тоже боялся. Рой брутален
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Bego Yusupov
Ответ Aleksandr Khachoyan
А, так теперь у вас опять перестройка? А я то думаю кто это кудахтал что МЮ в этом сезоне будет за все трофеи бороться? Хммм
ты кого слушаешь?
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Aleksandr Khachoyan
Ответ Bego Yusupov
ты кого слушаешь?
Я не слушаю, мне просто смешно от ситуации, что многие болельщики МЮ говорили перед началом сезона что Тен Хааг просто бог и уже в этом сезоне надерет задницу и Сити и Ливерпулю и Арсеналу)) А на деле нифига подобного
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Роман Макеев
Ответ Aleksandr Khachoyan
Я не слушаю, мне просто смешно от ситуации, что многие болельщики МЮ говорили перед началом сезона что Тен Хааг просто бог и уже в этом сезоне надерет задницу и Сити и Ливерпулю и Арсеналу)) А на деле нифига подобного
Какие"многие"?3 школьника лайкнувшие друг дружку во второсортном паблике?Зацепиться за 3-5 место и 1/4 ЛЧ-вот нормальные задачи перед клубом,а не твой бред.
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Aleksandr Khachoyan
Ответ Роман Макеев
Какие"многие"?3 школьника лайкнувшие друг дружку во второсортном паблике?Зацепиться за 3-5 место и 1/4 ЛЧ-вот нормальные задачи перед клубом,а не твой бред.
1/4 ЛЧ? Серьезно? МЮ до 1/4 ЛЧ дойдет только если все команды ЛЧ захотят повалять дурака
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Bego Yusupov
Ответ Aleksandr Khachoyan
Я не слушаю, мне просто смешно от ситуации, что многие болельщики МЮ говорили перед началом сезона что Тен Хааг просто бог и уже в этом сезоне надерет задницу и Сити и Ливерпулю и Арсеналу)) А на деле нифига подобного
я не знаю кто так говорил это говорили те кто смотрел на трансферы мю нам ещё есть куда расти так что сезон будет очень непростым
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