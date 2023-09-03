14 комментариев

Просто включил батю.

В сети набрало несколько миллионов просмотров видео, на котором экс-игрок «Арсенала» Тео Уолкотт рассуждает, какой клуб крупнее «МЮ» или «канониры». На заднем плане стоит экс-капитан «дьяволов» Рой Кин - его реакция на слова Тео это просто отдельный вид искусства.