14 комментариев

«Ты так молод и наивен»: Уолкотт назвал «Арсенал» более крупным клубом, чем «МЮ» - реакция Роя Кина бесценна😅😅😅
Просто включил батю.
В сети набрало несколько миллионов просмотров видео, на котором экс-игрок «Арсенала» Тео Уолкотт рассуждает, какой клуб крупнее «МЮ» или «канониры». На заднем плане стоит экс-капитан «дьяволов» Рой Кин - его реакция на слова Тео это просто отдельный вид искусства.
Тео ответил логично "Если Арсенал финиширует выше МЮ, то это Арсенал". Дураку понятно, что у МЮ сейчас не лучшие времена.
Тренер толковый,руководство ему помогает.
Но как клуб МЮ крупнее,тут нечем крыть.
Фан База у МЮ больше.
Бренд крупнее.
Сам клуб дороже,зарабатывает больше.
Больших трофеев больше.
Кин прав.
Если судить именно за десять лет, то оба клуба крепкие середняки вроде Севильи без серьёзных трофеев.
Если судить конкретно сейчас, то Арсенал куда выше турбулентного МЮ с их средним треннэером уровня Эведевизе