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«Самый скромный стадион Премьер-лиги». Каррагер и Невилл впервые побывали на домашней арене «Лутона»

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Какие виды им открылись...

1 сентября «Лутон» впервые за 31 год принял у себя на стадионе топ-команду Премьер-лиги — на олдскульный «Кенилворт Роуд» приехал «Вест Хэм».

Оценить стадион, построенный в 1905 году, смогли не только «молоточники», но и самые медийные эксперты Sky Sports, приехавшие освещать грядущий матч: Гари Невилл и Джейми Каррагер. Экс-игроки «Юнайтед» и «Ливерпуля» засняли свой путь на поле, где и будет начинаться эфир. Обычно на новых аренах этот маршрут проходит где-то под трибунами, но не у «Лутона», где на трибунах помещается всего 10 000 зрителей.

Это нужно увидеть своими глазами:

Поднимаясь по ступенькам Каррагер без остановки удивлялся окружающим его видам:

«Он возвращает в прошлое, такое нечасто увидишь. Мы знаем, что это старый стадион, но находиться тут сейчас посреди домов и садов, которые мы увидим, когда поднимемся, — значит прикоснуться к этому сообществу».

Когда эксперты добрались до вершины лестницы, откуда открывается вид на город, Невилл добавил:

«Я не думаю, что многим болельщикам доводилось наблюдать такой вид на выезде в Премьер-лиге. Там сушатся вещи после стрики и все такое. И это просто великолепно, не так ли?»

Пробравшись сквозь болельщиков «Вест Хэма» по пути к полю, Гари заключил:

«Это определенно самый скромный стадион Премьер-лиги, на котором я когда-либо был, освещая футбол на Sky».

11 комментариев

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IntoTheRainBow
Ответ Oleg Andreev
А теперь представьте это в России. Сразу были бы крики про позор и т.п. А в Англии это "самый скромный" стадион возвращающий в прошлое.
в России "самый скромный стадион" это стадион на котором сидушки рассыпаются если к ним пальцем прикоснуться, типа футбольного Владикавказа

или деревянные полы скрипят и прогибаются под ногами пока ты по ним идешь и думаешь, провалишься или нет, как на хоккее в Новокузнецке

"скромно" и "запущено" - разные вещи
+36
-1
+35
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Unclemeat
А я был на этом стадионе и не раз :)
+18
-1
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Алексей
Ответ Oleg Andreev
А теперь представьте это в России. Сразу были бы крики про позор и т.п. А в Англии это "самый скромный" стадион возвращающий в прошлое.
Так в России они не просто маленькие или старые, они просто не ухоженные и разваливающиеся. Даже те, которым лет 30-40. А тут больше 100лет
+7
0
+7
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Balt
Ответ Oleg Andreev
А теперь представьте это в России. Сразу были бы крики про позор и т.п. А в Англии это "самый скромный" стадион возвращающий в прошлое.
В Англии таких стадионов ещё много. Олдскул. )
+6
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Oleg Andreev
А теперь представьте это в России. Сразу были бы крики про позор и т.п. А в Англии это "самый скромный" стадион возвращающий в прошлое.
+11
-8
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Maxs
"Молотобойцы"
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garp
Ответ Oleg Andreev
А теперь представьте это в России. Сразу были бы крики про позор и т.п. А в Англии это "самый скромный" стадион возвращающий в прошлое.
"самый скромный" в России означает совсем другое((
+1
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zukarello
Романтика
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Никита Вахрушев
Ответ IntoTheRainBow
в России "самый скромный стадион" это стадион на котором сидушки рассыпаются если к ним пальцем прикоснуться, типа футбольного Владикавказа или деревянные полы скрипят и прогибаются под ногами пока ты по ним идешь и думаешь, провалишься или нет, как на хоккее в Новокузнецке "скромно" и "запущено" - разные вещи
Да нет такого уже , лет десять назад да , такой комментарий был бы справедлив . Сейчас даже на самых мелких стадионах все в порядке
+1
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кuraakula belov
Ответ Balt
В Англии таких стадионов ещё много. Олдскул. )
В Англии таких стадионов много, но они у клубов уровня лиги 2-конференции) стадион Лутона и в шипе в том году был самым маленьким убогим, он нормальный для лиги 1, с оговорками)
Сейчас хоть трибуну центральную летом сделали - более менее удобоваримо смотрится
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IntoTheRainBow
Ответ Никита Вахрушев
Да нет такого уже , лет десять назад да , такой комментарий был бы справедлив . Сейчас даже на самых мелких стадионах все в порядке
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