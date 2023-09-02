11 комментариев

Какие виды им открылись...

1 сентября «Лутон» впервые за 31 год принял у себя на стадионе топ-команду Премьер-лиги — на олдскульный «Кенилворт Роуд» приехал «Вест Хэм».

Оценить стадион, построенный в 1905 году, смогли не только «молоточники», но и самые медийные эксперты Sky Sports, приехавшие освещать грядущий матч: Гари Невилл и Джейми Каррагер. Экс-игроки «Юнайтед» и «Ливерпуля» засняли свой путь на поле, где и будет начинаться эфир. Обычно на новых аренах этот маршрут проходит где-то под трибунами, но не у «Лутона», где на трибунах помещается всего 10 000 зрителей.

Это нужно увидеть своими глазами:

Поднимаясь по ступенькам Каррагер без остановки удивлялся окружающим его видам:

«Он возвращает в прошлое, такое нечасто увидишь. Мы знаем, что это старый стадион, но находиться тут сейчас посреди домов и садов, которые мы увидим, когда поднимемся, — значит прикоснуться к этому сообществу».

Когда эксперты добрались до вершины лестницы, откуда открывается вид на город, Невилл добавил:

«Я не думаю, что многим болельщикам доводилось наблюдать такой вид на выезде в Премьер-лиге. Там сушатся вещи после стрики и все такое. И это просто великолепно, не так ли?»

Пробравшись сквозь болельщиков «Вест Хэма» по пути к полю, Гари заключил:

«Это определенно самый скромный стадион Премьер-лиги, на котором я когда-либо был, освещая футбол на Sky».