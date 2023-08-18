«Бавария» готова отпустить игрока.

«Ливерпуль» и «МЮ» активизировались в деле трансфера Райана Гравенберха.

Как отмечает журналист Foot Mercato Санти Ауна с пометкой «Эксклюзив», на этой неделе «красные» вновь стали прикладывать активные усилия с целью подписания 21-летнего хавбека «Баварии». Ведутся переговоры с окружением полузащитника. Футболист открыт к продолжению карьеры в Англии.

Кроме того, Гравенберх остается в шорт-листе у «Манчестер Юнайтед». Но конкретного предложения о переходе еще не было.

«Ливерпуль» ранее упустил полузащитников Мойсеса Кайседо и Ромео Лавиа, решивших перейти в «Челси» из «Брайтона» и «Саутгемптона» соответственно.