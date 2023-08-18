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«Ливерпуль» и «МЮ» вступили в борьбу за полузащитника «Баварии», переход может состояться до конца недели🔥🔥🔥

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«Бавария» готова отпустить игрока.

«Ливерпуль» и «МЮ» активизировались в деле трансфера Райана Гравенберха.

Как отмечает журналист Foot Mercato Санти Ауна с пометкой «Эксклюзив», на этой неделе «красные» вновь стали прикладывать активные усилия с целью подписания 21-летнего хавбека «Баварии». Ведутся переговоры с окружением полузащитника. Футболист открыт к продолжению карьеры в Англии.

Кроме того, Гравенберх остается в шорт-листе у «Манчестер Юнайтед». Но конкретного предложения о переходе еще не было.

«Ливерпуль» ранее упустил полузащитников Мойсеса Кайседо и Ромео Лавиа, решивших перейти в «Челси» из «Брайтона» и «Саутгемптона» соответственно.

4 комментария

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Stewee
Зачем Ливерпулю баночник Баварии, у которого основная позиция - ЦП (если верить трансфермаркту, даже на ЦАП он выходил чаще, чем на ЦОП)? Там и так игроков достаточно: Мак, Собо, Тиаго, Джонс, Эллиот.
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Николай Тимошевич
Ответ Stewee
Зачем Ливерпулю баночник Баварии, у которого основная позиция - ЦП (если верить трансфермаркту, даже на ЦАП он выходил чаще, чем на ЦОП)? Там и так игроков достаточно: Мак, Собо, Тиаго, Джонс, Эллиот.
Слухи сейчас будут связывать с Ливерпулем всех кого не лень. Да и источник надёжностью не блещет.
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eftomolgy
Ответ Stewee
Зачем Ливерпулю баночник Баварии, у которого основная позиция - ЦП (если верить трансфермаркту, даже на ЦАП он выходил чаще, чем на ЦОП)? Там и так игроков достаточно: Мак, Собо, Тиаго, Джонс, Эллиот.
За Баварией особо не следил, но трансфермарке у него 2 позиции ЦП и ЦОП
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Stewee
Ответ eftomolgy
За Баварией особо не следил, но трансфермарке у него 2 позиции ЦП и ЦОП
https://www.transfermarkt.world/ryan-gravenberch/leistungsdaten/spieler/478573/plus/0?saison=2022

Статистика за прошлый сезон
На ЦП - 26 игр, ЦАП - 3 игры, ЦОП - 1 игра
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