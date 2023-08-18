«Ливерпуль» и «МЮ» вступили в борьбу за полузащитника «Баварии», переход может состояться до конца недели🔥🔥🔥
«Бавария» готова отпустить игрока.
«Ливерпуль» и «МЮ» активизировались в деле трансфера Райана Гравенберха.
Как отмечает журналист Foot Mercato Санти Ауна с пометкой «Эксклюзив», на этой неделе «красные» вновь стали прикладывать активные усилия с целью подписания 21-летнего хавбека «Баварии». Ведутся переговоры с окружением полузащитника. Футболист открыт к продолжению карьеры в Англии.
Кроме того, Гравенберх остается в шорт-листе у «Манчестер Юнайтед». Но конкретного предложения о переходе еще не было.
«Ливерпуль» ранее упустил полузащитников Мойсеса Кайседо и Ромео Лавиа, решивших перейти в «Челси» из «Брайтона» и «Саутгемптона» соответственно.
Статистика за прошлый сезон
На ЦП - 26 игр, ЦАП - 3 игры, ЦОП - 1 игра