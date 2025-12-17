Жиру собрал команду своих лучших партнеров по команде. Выбрал сразу шестерых французов

Оливье Жиру заглянул на программу Monday Night Football в гости к Давиду Джону и Джейми Каррагеру, у которого большие проблемы с произношением фамилии француза .

Ведущие поставили перед нападающим задачку –собрать команду его лучших партнеров по команде. За свою долгую и успешную карьеру чемпион мира успел поиграть с выдающимися футболистами нескольких поколений, все же Оливье сумел выбрать 11 из них:

Уго Льорис, Рафаэль Варан, Тиаго Силва, Антонио Рюдигер, Нголо Канте, Франк Рибери, Санти Касорла, Месут Озил, Антуан Гризманн, Эден Азар и Килиан Мбаппе.

Жиру в 39 лет после двух сезонов в МЛС вернулся в родную Францию. В сезоне-2025/26 он провел 20 матчей за «Лилль» во всех турнирах, забил пять голов и отдал одну результативную передачу.

Атлетище.