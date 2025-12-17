Журналисты The Times изучили травмы игроков клубов Премьер-лиги за последние пять сезонов, чтобы понять, какие команды особенно страдали из-за повреждений футболистов. За основу взяли исследование страховой группы Howden.

Как оказалось, худшая статистика у «Манчестер Юнайтед». За последние пять сезонов «красные дьяволы» столкнулись с 399 повреждениями футболистов, клуб из-за этого потерял около 179 млн евро. Даже в прошлом сезоне, лучшем для манкунианцев за последние пять кампаний по числу травм, «Ман Юнайтед» все равно занимал третье место в Премьер-лиге, уступая лишь «Брайтону» и «Арсеналу».

В сезоне-2024/25, когда «дьяволы» финишировали на 15-й строчке, клуб оказался вторым после «Сити» по стоимости травм – сумме от зарплаты, выплаченной игрокам в период, когда они не могли выходить на поле. А чемпионский «Ливерпуль», напротив, по этому показателю оказался в подвале таблицы.

Как подчеркивает The Times, показатель стоимости травм существенен, поскольку отражает отсутствие из-за повреждений ведущих игроков. Отличный пример – Родри из «Сити», который пропустил большую часть прошлого сезона. Предсказуемо больше всех в деньгах из-за повреждений потеряли клубы «большой шестерки».

Травмы игроков из клубов АПЛ за последние пять сезонов

Клуб/ кол-во травм/ стоимость травм в млн евро

Что интересного заметили в таблице вы?