Ришарлисона в «ТикТоке» затроллила пражская «Славия». Бразилец интернет-битву проиграл

«ТикТок» –платформа юмористическая, многие клубы выбирают сатирическую подачу контента, порой создавая совершенно абсурдные ролики.

Степень безумия платформы можно оценить по видео официального аккаунта «Ювентуса». В коротком ролике «бьянконери» рассказали печальную историю: Йылдыз готовился к возвращению второго глаза, а на следующий день узнал, что донором был Маккенни, который теперь напоминает Циклопа.

«Зенит» вместо «Камп Ноу» отправил Лео Месси гулять по «Газпром-Арене» и запустил целый тренд . До этого «сине-бело-голубые» донатили «блаугране» на трансфер Нико Уильямса, когда сделка не состоялась, просили деньги назад.

Короче говоря, контент в «ТикТоке» не стоит воспринимать слишком серьезно. Ришарлисон об этом, похоже, не знал и вляпался в онлайн-стычку с пражской «Славией».

Чехи уступили «Тоттенхэму» со счетом 0:3 в шестом туре лигового этапа ЛЧ. Поражение не повод отказаться от традиционных видосов, жертвой выбрали бразильского нападающего «шпор»: в ролике Ришарлисон бьется головой о газон – админ аккаунта «Славии» добавил собаку, которая битой помогает игроку достать лицом до поля.

Шуточный, а где-то и глупый ролик скромного чешского клуба Ришарлисону не понравился. Он пришел в комментарии и напомнил, с каким счетом «Тоттенхэм» одержал победу. Админ «Славии» на комментарий ответил так:

«Бро промазал в стопроцентном моменте, не сделал вообще ничего за 70 минут, но думает, что сделал игру».

Вдогонку собрали ролик с неудачами Ришарлисона в матче ЛЧ. «Славию» «Тоттенхэм» обыграл благодаря двум пенальти и автоголу соперника, следом уже сами «шпоры» уступили в три мяча в игре с «Ноттингем Форест».

О поражении админ пражского клуба напомнил фанату «Тоттенхэма»: «Кто победил? Ноттингем?»

Теперь «Славию» обожают поклонники «Арсенала».

«Славия», «Арсенал» 🤝

«Люблю Славию» как вторую команду».

«Как фанат «Арсенала», я теперь фанат и «Славии».

На заметку Ришарлисону: никогда не вступать в битву с админами безумных аккаунтов клубов в «ТикТоке».