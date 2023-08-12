Вечно хмурый Кин и постоянно смеющийся Ричардс, возможно, впервые смогли сойтись во мнении.

Рой и Майка вместе работали на матче «Ливерпуля» с «Челси». Экспертов британского ТВ спросили, кого из коллег они считают большим ребенком. Услышав вопрос, Кин устремил пристальный взгляд на Ричардса.

«Даже не смотри на меня! Почему ты смотришь на меня?» – возмущенно спросил Майка.

«Да чтобы обсудить это с тобой! Ты параноик», – ответил Рой.

Далее между экспертами состоялся прелюбопытнейший диалог.

Кин: «Ну, кто это? Невилл? Джейми [Каррагер]? Грэм [Суннес]?»

Ричардс: «Если играет «Ливерпуль», то это Карра. Но, в целом... Гарри [Невилл]. Я сыт по горло его жалобами».

Кин: «Хотя недавно вы с ним [Невиллом] поссорились, ваша бизнес-сделка немного...»

Ричардс: «Все пошло наперекосяк!»

Кин: «Это личное, не так ли?»

Ричардс: «Да, это личное, если честно».

Кин: «Ну кто еще? Может, Джейми Реднапп, когда играют «шпоры»?»

Ричардс: «Нет, нет, нет. Реднапп – классный парень».

Кин: «А я и не говорил, что он не классный парень. Я просто предложил!»

Ричардс: «Ну его ведь нельзя назвать большим ребенком, верно? А вот Невилл... У тебя может быть отличный день, но тут заходит Невилл и начинает выводить всех из себя, ныть, жаловаться на что-то».

Кин: «А мы должны кого-то одного выбрать?»

Ричардс: «Да. Получается, мы выбрали? Кого назовем?»

Кин: «Ну, у меня еще есть незаконченные дела с Невиллом. Он мне задолжал пару фунтов. Знаешь, в Тhe Оverlap [передача Невилла на Sky Sports] всегда нужно читать мелкий шрифт».

Ричардс: «Давай сойдемся на Невилле?»

Кин: «Ну, если я должен отдать свой голос, то назову Невилла. Да, мы выберем Гарри».

Итак, в ходе длительного обсуждения большим ребенком признан Невилл.

Главное, не показывать это видео Гарри. А то он такой скандал учинит.