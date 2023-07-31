Эдди Хоу использовал редкую, но гениальную тактику, чтобы замотивировать игроков «Ньюкасла» перед их победным матчем с «Манчестер Юнайтед» в прошлом сезоне.

Команды встречались в финале Кубка лиги. Перед той игрой Тен Хаг заявил, что ему не нравится тактика затягивания времени, которой часто пользовались «сороки» в прошлом сезоне. Как известно, в матче за Кубок лиги победу одержали «красные дьяволы».

Судьба вскоре вновь свела соперников на футбольном поле, но уже в рамках Премьер-лиги. Тогда обе команды претендовали на попадание в топ-4 АПЛ.

Перед встречей с «Юнайтед» в рамках 29-го тура чемпионата Англии Эдди Хоу буквально процитировал недавние слова Тен Хага. Этот момент попал в документалку от Amazon под названием We Are Newcastle.

Англичанин собрал своих подопечных в раздевалке и начал речь:

«Мое последнее послание на сегодня. Я собираюсь сделать то, что делаю редко. Но я почувствовал, услышав комментарии, что мне нужно передать эти слова вам. Итак, их [«Манчестер Юнайтед»] тренер сказал: «У «Ньюкасла» самое низкое время с мячом в лиге, они довольно успешно замедляют ход игры. Играть с такой командой довольно раздражающе. Так что именно от нас зависит скорость в игре, и мы также зависим от судейства».

Приведя точную цитату Тен Хага, Хау добавил уже от себя:

«Зачем я вам это говорю? Если они хотят быстрой игры, пусть приходят сюда. Давайте, черт возьми, дадим им это. Давайте разнесем их вдребезги своим бегом. Давайте будем интенсивными в каждом нашем действии. Давайте покажем им быструю игру. Вперед!»

Мотивация Эдди подействовала. «Ньюкасл» одолел «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:0. По итогам сезона команды заняли третье и четвертое места соответственно.

Как вам прием Хау? Мотивирует?