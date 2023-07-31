Однажды Тен Хаг раскритиковал «Ньюкасл» за раздражающую игру. Эдди Хау мастерски использовал слова голландца для мотивации своих подопечных
Эдди Хоу использовал редкую, но гениальную тактику, чтобы замотивировать игроков «Ньюкасла» перед их победным матчем с «Манчестер Юнайтед» в прошлом сезоне.
Команды встречались в финале Кубка лиги. Перед той игрой Тен Хаг заявил, что ему не нравится тактика затягивания времени, которой часто пользовались «сороки» в прошлом сезоне. Как известно, в матче за Кубок лиги победу одержали «красные дьяволы».
Судьба вскоре вновь свела соперников на футбольном поле, но уже в рамках Премьер-лиги. Тогда обе команды претендовали на попадание в топ-4 АПЛ.
Перед встречей с «Юнайтед» в рамках 29-го тура чемпионата Англии Эдди Хоу буквально процитировал недавние слова Тен Хага. Этот момент попал в документалку от Amazon под названием We Are Newcastle.
Англичанин собрал своих подопечных в раздевалке и начал речь:
«Мое последнее послание на сегодня. Я собираюсь сделать то, что делаю редко. Но я почувствовал, услышав комментарии, что мне нужно передать эти слова вам. Итак, их [«Манчестер Юнайтед»] тренер сказал: «У «Ньюкасла» самое низкое время с мячом в лиге, они довольно успешно замедляют ход игры. Играть с такой командой довольно раздражающе. Так что именно от нас зависит скорость в игре, и мы также зависим от судейства».
Приведя точную цитату Тен Хага, Хау добавил уже от себя:
«Зачем я вам это говорю? Если они хотят быстрой игры, пусть приходят сюда. Давайте, черт возьми, дадим им это. Давайте разнесем их вдребезги своим бегом. Давайте будем интенсивными в каждом нашем действии. Давайте покажем им быструю игру. Вперед!»
Мотивация Эдди подействовала. «Ньюкасл» одолел «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:0. По итогам сезона команды заняли третье и четвертое места соответственно.
Как вам прием Хау? Мотивирует?
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