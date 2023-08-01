14 комментариев

Голосовали болельщики клубов АПЛ на сайте вещателя.

В последние несколько лет команды АПЛ тратят огромные деньги на трансферы и постоянно бьют рекорды. Однако не все переходы были удачными. Британский вещатель Sky на сайте решил провести опрос среди болельщиков 20 клубов АПЛ, кто на их взгляд стал худшим трансфером лиги за последние годы.

Целых 22% ответивших сделали выбор в пользу Поля Погба. Француз перебрался в «МЮ» летом 2016 года за более чем 100 млн евро, при этом четырьмя годами ранее он покинул клуб бесплатно. В 2022 году Поль вновь оказался в «Ювентусе» бесплатно.

Во время своего второго прихода в Манчестер Погба попадал на страницы прессы по самым разным причинам. К примеру, он нередко травмировался и конфликтовал с Жозе Моуринью. Даже после ухода португальца хавбек не смог найти себя не при Сульшере, не при Рангнике.

На втором месте с 19% голосов оказался еще один игрок, который оформлял возвращение в клуб − это Ромелу Лукаку и «Челси». В августе 2021 года «Челси» побил собственный трансферный рекорд, выложив за бельгийца «Интеру» 97,5 млн фунтов. Также его сделали самым высокооплачиваемым игроком команды.

За пределами поля Лукаку отличился тем, что дал несанкционированное интервью Sky Sports Italia, в котором он высказал недовольство и негативно говорил о Томасе Тухеле. Клуб стал на сторону тренера.

В сезоне-2021/22 29-летний игрок в 26 матчах АПЛ забил всего 8 мячей. Его отдали в аренду в «Интер», но теперь форвард вновь вернулся в Лондон. «Синие» пытаются найти ему новый клуб, так как новому тренеру Маурисио Почеттино он не нужен.

Бронзу рейтинга самых крупных провальных трансферов АПЛ закрывает Харри Магуайр. Защитник сборной Англии перешел в 2019 году из «Лестера» в «Манчестер Юнайтед» за 80 млн фунтов.

Несмотря на то, что центральный защитник стал капитаном клуба, он неоднократно критиковался как болельщиками, так и экспертами за неудачные игры.

Со всем списком провалов можно ознакомиться ниже.

Нельзя не отметить тот факт, что сразу четыре провальных трансфера из восьми, ровно половина, приходится на «Юнайтед».

А кого бы вы назвали самым провальным трансфером АПЛ последних лет? Пишите в комментариях.