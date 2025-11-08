Тренеры с лучшим средним показателем очков за матч в истории АПЛ. Гвардиола и тут первый

Матч четвертого тура лигового этапа ЛЧ против дортмундской «Боруссии» для Хосепа Гвардиолы стал 999-й игрой в качестве главного тренера. Конечно, наибольшее количество встреч каталонец провел у руля «Манчестер Сити».

В АПЛ Гвардиола провел 352 матча, 252 из которых закончились победой «горожан», лишь 50 поражений и столько же ничьих. В среднем «Сити» Пепа зарабатывает 2,29 очка за игру – это лучший результат в истории лиги среди тренеров, которые провели минимум 50 игр в АПЛ.

По среднему показателю набранных очков за матч Гвардиола обошел Алекса Фергюсона, Юргена Клоппа, Роберто Манчини, Антонио Конте, Жозе Моуринью и своего ученика Микеля Артету.

Тренеры с лучшим показателем очков за матч в АПЛ

Среди тренеров, у которых минимум 50 матчей в АПЛ

В личных дуэлях с другими тренерами Гвардиолу обходит только Юрген Клопп, с которым каталонец сражался еще в Бундеслиге. Свой 1000-й матч в роли тренера Пеп проведет уже 9 ноября, в соперниках – «Ливерпуль» Арне Слота.

Окажется ли особенный матч Гвардиолы победным?