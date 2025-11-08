🎥 Мэддисон испытал все эмоции в концовке матча с «МЮ». Смотрел игру вместе с фанатом соперника

«Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» прокатили своих болельщиков на эмоциональных качелях в матче 11-го тура АПЛ. Бриан Мбемо вывел «красных дьяволов» вперед на 32-й минуте, почти всю оставшуюся встречу счет не менялся.

Игроков прорвало в самой концовке. На 84-й минуте Матис Тель сравнял, на 87-й Беньямин Шешко чуть не забил, вместо гола получил травму и покинул поле – у Аморима не осталось замен, «МЮ» пришлось доигрывать вдесятером.

На 91-й Ришарлисон вывел «Тоттенхэм» вперед и отмечал так, будто выиграл матч всей своей жизни. Но на 96-й минуте Маттейс де Лигт испортил праздник бразильца, когда сравнял счет и вырвал ничью 2:2.

С трибун за этим безумием наблюдали Джеймс Мэддисон и Angryginge – британский блогер и большой фанат «Ман Юнайтед». Парни прожили концовку сумасшедший игры так же пылко, как и простые болельщики.

Мэддисон не играет с августа. Летом в товарищеском матче с «Ньюкаслом» англичанин порвал «кресты» и выбыл на долгий срок – это была его вторая игра за «шпор» после восстановления от другой травмы колена.

Надеемся, такие бурные эмоции все же пойдут на пользу его здоровью.