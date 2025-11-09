Опять!? «Челси» в январе подпишет топ-вратаря 😵‍💫

Gazzetta dello Sport пишет, что «Челси» вскоре может подписать очередного голкипера.

Вратарь «Милана» Майк Меньян, чей контракт истекает в конце сезона, очень хочет перейти к синим следующим летом, но по-прежнему открыт для предложений от мюнхенской «Баварии» и «Ювентуса».

«Челси» видит француза первым номером команды и готов приложить все усилия для осуществления трансфера.

Предварительное соглашение с голкипером может быть оформлено уже в январе, но предметное обсуждение идет уже сейчас, поскольку лондонцы не хотят рисковать.

Если же синие решат выкупить контракт игрока предстоящей зимой, то им придется выложить около ₤22 млн.