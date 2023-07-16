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Два в одном. Вчера «Кардифф» подписал сразу два поколения Рэмзи 👨💙👦

Аарон Рэмзи Аарон Рэмзи
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Самая милая сделка этого лета.

Аарон Рэмзи вернулся в клуб своего детства «Кардифф Сити» спустя 16 лет, но этот момент стал вдвойне особенным благодаря его сыну — он в тот же день подписал контракт с клубной академией.

32-летний полузащитник покинул «Ниццу» свободным агентом и после отправился на родину, чтобы присоединиться к своей первой команде. Валлиец подписал двухлетний контракт с клубом из Чемпионшипа, где он начал свою профессиональную карьеру.

Семилетний сын Рэмзи, Сонни, тоже подписал свой контракт вместе со своим отцом. Для мальчика это первое профессиональное соглашение с академией.

«Невероятно наконец вернуться сюда, — сказал Рэмзи клубным медиао после объявления о трансфере. — Я всегда думал, что однажды вернусь, и сейчас самое подходящее время для этого. Вернуться к моей семье и к знакомым лицам просто великолепно, я очень рад быть здесь сейчас. Я очень скучал по этому месту в последний год, поэтому для меня было важно вернуться».

«Очевидно, что я фанат «Кардифф Сити», и я наблюдал за ними на протяжении многих лет, пока был в другом месте. У нас были неудачи, но также были и большие взлеты, как когда мы выступали в Премьер-лиге. Это моя цель — попытаться помочь своим товарищам по команде и этому клубу вернуться на вершину. Я так многим обязан «Кардиффу», болельщикам, всем, кто был в клубе, когда я был здесь маленьким мальчиком. Для меня нет лучше чувства, чем пройти полный круг, снова стать частью этой команды и, надеюсь, достичь целей, которых мы хотим».

Рэмзи прошел обучение в молодежной академии «Кардиффа» и стал самым молодым игроком, дебютировавшим за первую команду (16 лет и 123 дня).

Он провел 28 матчей за первую команду, прежде чем в 2008 году перешел в «Арсенал», где провел следующие 11 лет.

1 комментарий

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Unai2019
Аарон хорош был в Арсенале. Ну, возможно, когда-нибудь и Сонни к нам заглянет
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