Новый поворот в душераздирающей истории.

На днях в интервью Гари Невиллу экс-хавбек «Тоттенхэма» Деле Алли внезапно разоткровенничался. В частности англичанин рассказал, что в детстве он подвергался домогательствам, продавал наркотики, потом его сослали в Африку, чтобы там его научили дисциплине. Как венец откровений − в 12 лет после всего произошедшего его усыновила другая семья.

Издание OJB SPORT поговорило с одним из родственников семьи Деле Алли, спросив у него о тех заявлениях, которые сделал игрок:

«Деле никогда не был никем усыновлен. В возрасте семи лет он посещал одну из лучших школ в Лагосе, Нигерия. Его никогда не отправляли в Африку для поддержания дисциплины. Это вопиющая ложь. У него был водитель, который ежедневно забирал Деле из школы».

«У нас есть все документы и фотографии Деле с отцом, начиная с его рождения, когда он был еще ребенком. Ему кто-то промыл мозги».

История становится все более интересной. Скорее всего, в ближайшее время будет появляться все больше новой информации о том, что на самом деле происходило с Деле Алли и почему его карьера покатилась под откос.