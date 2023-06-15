33 комментария

Футболист «Арсенала» пришел в гости к Пирсу Моргану.

На вопрос ведущего относительно решения допустить российских и белорусских теннисистов к розыгрышу «Уимблдона» футболист «Арсенала» категорично высказался с предложением вообще запретить всем российским и белорусским спортсменам выступать на высшем уровне, включая «Уимблдон».

Ранее Зинченко высказался о молчании российских игроков по поводу конфликта на Украине.

«Я ничего не слышал от российских футболистов. Если бы такое произошло с моей страной, я бы одним из первых начал кричать об этом. Представьте, если бы все они распространили информацию с таким посылом: «Ребята, прекратите». Ситуация наверняка немного бы изменилась.

Они не понимают одного: следующие поколения заплатят. Их дети, внуки. Речь не только о деньгах, они заплатят репутацией. Я играл в России до перехода в «Манчестер Сити». Там у меня был круг друзей – очень маленький, но все же был. Теперь этот круг стал нулем»