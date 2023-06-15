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Украинский футболист Александр Зинченко предложил запретить всем российским и белорусским спортсменам выступать на высшем уровне

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Футболист «Арсенала» пришел в гости к Пирсу Моргану.

На вопрос ведущего относительно решения допустить российских и белорусских теннисистов к розыгрышу «Уимблдона» футболист «Арсенала» категорично высказался с предложением вообще запретить всем российским и белорусским спортсменам выступать на высшем уровне, включая «Уимблдон».

Ранее Зинченко высказался о молчании российских игроков по поводу конфликта на Украине.

«Я ничего не слышал от российских футболистов. Если бы такое произошло с моей страной, я бы одним из первых начал кричать об этом. Представьте, если бы все они распространили информацию с таким посылом: «Ребята, прекратите». Ситуация наверняка немного бы изменилась.

Они не понимают одного: следующие поколения заплатят. Их дети, внуки. Речь не только о деньгах, они заплатят репутацией. Я играл в России до перехода в «Манчестер Сити». Там у меня был круг друзей – очень маленький, но все же был. Теперь этот круг стал нулем»

33 комментария

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Michael Boldyrev
Ну, а раз это произошло только с твоей страной, то всем остальным должно быть ровно?
Впрочем, с его страной такое уже второй раз и до СВО было АТО. На АТО он отреагировал эмиграцией, выдержал помои про предателя, отмолчался, выехал в правильную страну и, вуаля, опять игрок национальной сборной.

Так, почему же, гаденыш мелкий, ты от других-то требуешь чего-то другого?
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Василий Иванов
Без слез не взглянешь на него)
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AlKRD
Почему играл в России после 14 года?
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Изат Касымов
Перспективная ветка
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Станислав Дёмин
Ответ fudoshika
Слезы зависти? Ну да, все-таки неоднократный чемпион Англии, игрок стартового состава Арсенала. Это просто космос для Головина с Миранчуком и боже упаси, Кокорина.
Зинченко как футболист не плох, хотя привозы в ответственные моменты есть, и сама сборная крепкая, нельзя этого не видеть. Но как человек, когда нужно думать головой - он обычная истеричка, в стиле современной Украины.
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antonio banderas
Мешки под глазами такие, как будто бухал или плакал, скорее второе.
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Андрей Андреевич
Ответ qwer11
я так и не понял, на кого Украина нападала?
Смени,пожалуйста,методичку.Утомили однотипные комменты.
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Bag2879
Максимально отвратительный персонаж
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Kanonir152
Видно, что репетировал перед зеркалом со слезами. Жаль, что парень выбрал футбол, а не театр.
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Rossi NRG
эх Зина Зина.... забыл кто тебя футболу научил? Сидел бы тихо со своей Лада Седан( Баклажан) в Лондоне. мало ли... Русских там много, могут и без ног оставить
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Станислав Дёмин
А где ты был 8 лет, пока тупо всушные нацисты обстреливали мирное население и до сих пор наводят панику?? , а ну конечно конечно, это же другое...еще в 90-х говорили, что в перспективе Украина будет большой занозой в заднице для всех, так и случилось.. Причем все больше в последнее время по мирным, потому что на фронте одни перемоги, по сути ничего не получается и не получится.
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brig_Mercury
Раз у нас во##а, а не политика (именно так он и сказал),, то в ней есть как минимум две стороны, значит в этой логике обе стороны не должны участвовать в соревнованиях, а не только одна.
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Васген Ашотович
Жаль, конечно, этот круг друзей Зинченко. Тяжело им, наверное, что он с ними больше не дружит(
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Владимир
Зинченко полный козел сам предатель своей Родины ему надо не в носу ковыряться в Англии а ехать в Украину и доказать что он патриот Украины
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mootoo
зачем этот балабол на главной?
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besik
Лень смотреть, эта девочка плакала?
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Денис Кораблёв
Как был нытиком, так и остался...
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Джек Токтошакунов
Дурак чтоль?
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snqf879gdt
Мобилизуйся на оборону своей страны, а не плачься в камеру о том, что другие «должны»!
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snowie
Думал вот вот и заплачет)) я вот думаю нужно всех хохлов от соревнований отстранивать , вообще от всех. Они же воюют как они балаболят, вторая сторона конфликта как никак)
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Ренат Губайдуллин
Зайду попозже - надо чтоб комменты настоялись😂
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Марат Белый
Ты лучше запрети своему правительству и Америке править страной!!! Одна наркоманская шайка!!!
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Артём Погребной
еще и рубашка цвета хаки) боец невидимого фронта...
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Beerfanidi
Ваше мнение очень "важно" для нас ))
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info info
М- математик. Точнее - чудак на букву М
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