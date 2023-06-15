33 комментария

Украинский футболист Александр Зинченко предложил запретить всем российским и белорусским спортсменам выступать на высшем уровне
Футболист «Арсенала» пришел в гости к Пирсу Моргану.
На вопрос ведущего относительно решения допустить российских и белорусских теннисистов к розыгрышу «Уимблдона» футболист «Арсенала» категорично высказался с предложением вообще запретить всем российским и белорусским спортсменам выступать на высшем уровне, включая «Уимблдон».
Ранее Зинченко высказался о молчании российских игроков по поводу конфликта на Украине.
«Я ничего не слышал от российских футболистов. Если бы такое произошло с моей страной, я бы одним из первых начал кричать об этом. Представьте, если бы все они распространили информацию с таким посылом: «Ребята, прекратите». Ситуация наверняка немного бы изменилась.
Они не понимают одного: следующие поколения заплатят. Их дети, внуки. Речь не только о деньгах, они заплатят репутацией. Я играл в России до перехода в «Манчестер Сити». Там у меня был круг друзей – очень маленький, но все же был. Теперь этот круг стал нулем»
Впрочем, с его страной такое уже второй раз и до СВО было АТО. На АТО он отреагировал эмиграцией, выдержал помои про предателя, отмолчался, выехал в правильную страну и, вуаля, опять игрок национальной сборной.
Так, почему же, гаденыш мелкий, ты от других-то требуешь чего-то другого?