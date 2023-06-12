«Манчестер Сити» оформил требл, а Эрлинг Холанд стал одной из самых ярких звезд этой команды. Норвежец также завоевал статус самого результативного нападающего в Европе.

После победы в Лиге чемпионов Эрлинг присоединился к прямому эфиру CBS Sports, где его ждала приятная компания Анри, Шмейхеля, Каррагера, Ричардса и Абдо. Холанд попросил Тьерри дать ему какой-нибудь совет. Француз был только рад:

«Дать тебе совет? Я уже говорил это на одном из эфиров, что в штрафной ты ничему не научишься. То, что ты уже вытворяешь, не имеет себя равных. Но, возвращаясь к голам, если ты начнешь смещаться вправо и делать рывки, которые тебе, может, и не хочется делать, вот тогда ты можешь чему-то научиться.

Но если ты начнешь так делать, тогда вы («Манчестер Сити» – прим. Sports.ru) оформите квадрупл! Ну, вы знаете, что в Англии можно оформить квадрупл (победы в АПЛ, Кубке Англии, Кубке лиги и еврокубке – прим. Sports.ru)».

Монолог Тьерри прервал Шмейхель: «Все, хватит! Хватит советов! Он уже забил 52 гола за сезон».

Но Анри продолжил: «Что значит хватит? Если он начнет смещаться вправо и бить правой так, как он делает это левой, то он будет забивать по 100 голов в неделю».

Холанд согласился с советом легенды «Арсенала» и слегка подколол экспертов: «Нет, честно, я согласен. Вы не забывайте, что мне всего 22. Вспомните себя в этом возрасте. Понятно, что сейчас вы стали... немного старше и больше не играете в футбол. Но ведь игроку стольким вещам нужно научиться».

Эрлинг действительно показывает удивительную статистику. В первый же год в Англии норвежец побил рекорд по голам за сезон в Премьер-лиге. Во всех турнирах Холанд забил 52 гола.

Страшно представить, что будет, если парень воспользуется советом Анри.