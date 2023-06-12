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🎥 После победы в ЛЧ Холанд попросил у Анри совет. Тьерри рассказал Эрлингу, как забивать 100 голов в неделю

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«Манчестер Сити» оформил требл, а Эрлинг Холанд стал одной из самых ярких звезд этой команды. Норвежец также завоевал статус самого результативного нападающего в Европе.

После победы в Лиге чемпионов Эрлинг присоединился к прямому эфиру CBS Sports, где его ждала приятная компания Анри, Шмейхеля, Каррагера, Ричардса и Абдо. Холанд попросил Тьерри дать ему какой-нибудь совет. Француз был только рад:

«Дать тебе совет? Я уже говорил это на одном из эфиров, что в штрафной ты ничему не научишься. То, что ты уже вытворяешь, не имеет себя равных. Но, возвращаясь к голам, если ты начнешь смещаться вправо и делать рывки, которые тебе, может, и не хочется делать, вот тогда ты можешь чему-то научиться.

Но если ты начнешь так делать, тогда вы («Манчестер Сити» – прим. Sports.ru) оформите квадрупл! Ну, вы знаете, что в Англии можно оформить квадрупл (победы в АПЛ, Кубке Англии, Кубке лиги и еврокубке – прим. Sports.ru)».

Монолог Тьерри прервал Шмейхель: «Все, хватит! Хватит советов! Он уже забил 52 гола за сезон».

Но Анри продолжил: «Что значит хватит? Если он начнет смещаться вправо и бить правой так, как он делает это левой, то он будет забивать по 100 голов в неделю».

Холанд согласился с советом легенды «Арсенала» и слегка подколол экспертов: «Нет, честно, я согласен. Вы не забывайте, что мне всего 22. Вспомните себя в этом возрасте. Понятно, что сейчас вы стали... немного старше и больше не играете в футбол. Но ведь игроку стольким вещам нужно научиться».

Эрлинг действительно показывает удивительную статистику. В первый же год в Англии норвежец побил рекорд по голам за сезон в Премьер-лиге. Во всех турнирах Холанд забил 52 гола.

Страшно представить, что будет, если парень воспользуется советом Анри.

4 комментария

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З А
в МС есть ощущение что и без него вполне справились бы, его невероятная результативность не кажется таким сумасшествием. так хотел чтобы он в МЮ перешёл) Там-то была бы видна разница между форвардом и Марсиком)
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Спартак Уокер
Все правильно ,хороший совет от Анри
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Igor Molchanov
Ответ З А
в МС есть ощущение что и без него вполне справились бы, его невероятная результативность не кажется таким сумасшествием. так хотел чтобы он в МЮ перешёл) Там-то была бы видна разница между форвардом и Марсиком)
Как минимум интересно, что было бы с Альваресом на острие, парень-то тоже хорош
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dreamstep
Ответ З А
в МС есть ощущение что и без него вполне справились бы, его невероятная результативность не кажется таким сумасшествием. так хотел чтобы он в МЮ перешёл) Там-то была бы видна разница между форвардом и Марсиком)
Альварес тоже крут, думаю и с ним в основе Сити мог ЛЧ выиграть. Тем более Холланд последний месяц перестал забивать.
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