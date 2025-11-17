😲 «Арсенал» хочет квадрупл. Артета нашел усиление для глубины состава

Футбольный портал CaughtOffside пишет о планах «Арсенала» усилить полузащиту.

«Канониры» нацелены подписать хавбека «Фейеноорда» Квинтена Тимбера. Любопытно, что в «Арсенале» играет его брат-близнец – Юрриен Тимбер.

Трансфер возможен будущим летом, причем футболист может достаться «Арсеналу» бесплатно, поскольку у Квинтена истекает контракт с клубом из Нидерландов.

Микелю Артете интересен Тимбер в первую очередь для глубины состава и внутренней конкуренции, поскольку «Арсенал» в ближайшие годы планирует оформить трофейный квадрупл.

У Квинтена Тимбера два гола и голевая передача во всех играх текущего сезона.