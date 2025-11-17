😲 «Арсенал» хочет квадрупл. Артета нашел усиление для глубины состава
Футбольный портал CaughtOffside пишет о планах «Арсенала» усилить полузащиту.
«Канониры» нацелены подписать хавбека «Фейеноорда» Квинтена Тимбера. Любопытно, что в «Арсенале» играет его брат-близнец – Юрриен Тимбер.
Трансфер возможен будущим летом, причем футболист может достаться «Арсеналу» бесплатно, поскольку у Квинтена истекает контракт с клубом из Нидерландов.
Микелю Артете интересен Тимбер в первую очередь для глубины состава и внутренней конкуренции, поскольку «Арсенал» в ближайшие годы планирует оформить трофейный квадрупл.
У Квинтена Тимбера два гола и голевая передача во всех играх текущего сезона.
Со стороны Арсенала вообще никто не говорит про квадрупл. Только какие то рандомные люди, никак не связанные с пушкарями.