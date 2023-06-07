Козырь в рукаве Лапорты.

Жена полузащитника «Манчестер Сити» Илкая Гюндогана может сыграть решающую роль в определении его следующего клуба. В немецком полузащитнике заинтересованы «Арсенал» и «Барселона», а «Сити» не теряет надежды продлить контракт с футболистом.

Согласно отчету испанского журналиста Тони Хуанмарти, жена Гюндогана Сара Арфауи является болельщицей «Барселоны» и пытается убедить своего мужа перейти в каталонскую команду.

Гюндоган станет свободным агентом в конце июня, если не подпишет новый контракт с «Манчестер Сити» - клуб пытался сделать это еще зимой, но немец отказался подписывать новое соглашение.

Арфауи родилась в 1995 году во Франции , а ее семья позже переехала в Италию. Она профессиональная модель, телеведущая, актриса и участница ряда реалити-шоу.

Девушке очень не нравится жизнь в Англии, однажды она у себя на странице открыто раскритиковала Манчестер, где, по ее мнению, просто ужасная кухня (и это при том, что один из ресторанов в городе принадлежит Пепу Гвардиоле).

Пара познакомилась в 2021 году, а уже мае 2022 года устроила роскошную свадьбу для друзей на озере Комо в Италии.

16 марта 2023 года, на следующий день после победы «Ман Сити» в ЛЧ над «РБ Лейпциг» у них родился первенец.