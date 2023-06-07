In English, please
Блог

Судьбу трансфера Гюндогана решит Сара Арфауи: это жена полузащитника, и она болеет за «Барселону«😱😱😱

Клубы Клубы
Манчестер Сити Манчестер Сити
Илкай Гюндоган Илкай Гюндоган
Арсенал Арсенал
Барселона Барселона
Футбол Футбол

Козырь в рукаве Лапорты.

Жена полузащитника «Манчестер Сити» Илкая Гюндогана может сыграть решающую роль в определении его следующего клуба. В немецком полузащитнике заинтересованы «Арсенал» и «Барселона», а «Сити» не теряет надежды продлить контракт с футболистом.

Согласно отчету испанского журналиста Тони Хуанмарти, жена Гюндогана Сара Арфауи является болельщицей «Барселоны» и пытается убедить своего мужа перейти в каталонскую команду.

Сара Арфауи замужем за полузащитником «Манчестер Сити» Илкаем Гюндоганом.

Гюндоган станет свободным агентом в конце июня, если не подпишет новый контракт с «Манчестер Сити» - клуб пытался сделать это еще зимой, но немец отказался подписывать новое соглашение.

Арфауи родилась в 1995 году во Франции , а ее семья позже переехала в Италию. Она профессиональная модель, телеведущая, актриса и участница ряда реалити-шоу.

27-летняя итальянка Сара Арфауи, жена полузащитника «Манчестер Сити» Илкая Гюндогана, наделала шума в местных ресторанах.

Девушке очень не нравится жизнь в Англии, однажды она у себя на странице открыто раскритиковала Манчестер, где, по ее мнению, просто ужасная кухня (и это при том, что один из ресторанов в городе принадлежит Пепу Гвардиоле).

Пост Сары в Instagram, который эксперты по еде назвали «абсурдным».

Пара познакомилась в 2021 году, а уже мае 2022 года устроила роскошную свадьбу для друзей на озере Комо в Италии.

My endless love' - Ilkay Gundogan's stunning wife Sara shares intimate pictures of wedding day with Man City star | The Sun
Модель Сара Арфауи

16 марта 2023 года, на следующий день после победы «Ман Сити» в ЛЧ над «РБ Лейпциг» у них родился первенец.

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Абу Огого
Я понимаю — семья это главное, нужно чтобы комфортно и классно было обоим.

Однако, если ты выходишь замуж за человека, который ДО ЗНАКОМСТВА И ЖЕНИТЬБЫ С ТОБОЙ уже играл в клубе этого города — никакого права не имеешь ныть и просить мужа уйти из клуба :)
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
& Co1366
Илкай:"Я в доме хозяин, я принимаю все решения! Жена - решает, я ... принимаю её решение."
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Давай Так
А есть фотки до пластики?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Schiaff1no
Ответ Абу Огого
Я понимаю — семья это главное, нужно чтобы комфортно и классно было обоим. Однако, если ты выходишь замуж за человека, который ДО ЗНАКОМСТВА И ЖЕНИТЬБЫ С ТОБОЙ уже играл в клубе этого города — никакого права не имеешь ныть и просить мужа уйти из клуба :)
Делите на 20 всю эту журналистскую ересь. То что ей кухня не нравится- ну так а кому британская кухня вообще понравится, тем более после италии где тебя в любой точке накормят
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий