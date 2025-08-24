Дьокереш забил и сразу ответил хейтерам из соцсетей, шутившим над его прической 😎

Помните, как ужасно играл Виктор Дьокереш в первом туре АПЛ? Матч с «Манчестер Юнайтед» выдался настолько плохим для новичка «Арсенала», что в соцсетях обсуждали лишь его бесконечное внимание к собственной прическе. Мы об этом рассказывали .

Впрочем, сам виноват. Но теперь исправился и уже утер нос нам.

После матча швед объяснил:

«Всегда есть давление. Я знаю, что рано или поздно придется рисковать. Сегодня я забил дважды, и мы выиграли 5:0.

Празднование с приглаживанием волос было из-за комментариев в социальных сетях? Может быть, да!»

Ждем третьего тура и готовим клавиатуру.

📸🎥 Дьокереш наконец забил за «Арсенал»! Вышло эффектно 🔥