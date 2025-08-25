Защитник «Пари НН» Пигас: «Можем обыграть «Спартак» за счет надежной игры в обороне и смелой – в атаке. Настраиваемся только на победу»

Вадим Пигас считает, что «Пари НН» по силам обыграть «Спартак».

Во вторник команды сыграют в Москве в рамках 3-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России. 30 августа «Пари НН» сыграет с «Зенитом » в Мир РПЛ.

«Будем готовиться к «Спартаку » и «Зениту» в штатном режиме. Будем выходить и настраиваться только на победу. Других мыслей быть не может.

Будем делать все, чтобы победить «Спартак» в следующем матче. Мы можем победить их за счет надежной игры в обороне и смелой – в атаке. Надеюсь, все получится», – сказал защитник «Пари НН ».