Защитник «Пари НН» Пигас: «Можем обыграть «Спартак» за счет надежной игры в обороне и смелой – в атаке. Настраиваемся только на победу»
Вадим Пигас считает, что «Пари НН» по силам обыграть «Спартак».
Во вторник команды сыграют в Москве в рамках 3-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России. 30 августа «Пари НН» сыграет с «Зенитом» в Мир РПЛ.
«Будем готовиться к «Спартаку» и «Зениту» в штатном режиме. Будем выходить и настраиваться только на победу. Других мыслей быть не может.
Будем делать все, чтобы победить «Спартак» в следующем матче. Мы можем победить их за счет надежной игры в обороне и смелой – в атаке. Надеюсь, все получится», – сказал защитник «Пари НН».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Metaratings
