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«Не ассоциируйте меня с этой чепухой». Яя Туре открестился от заявлений Селюка

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Неожиданный поворот.

Футбольный агент Дмитрий Селюк несколько лет назад рассказал о том, что после ухода его клиента Яя Туре из «Сити» клуб был проклят шаманами. Все из-за отношения Пепа Гвардиолы к ивуарийцу, которое по мнению Селюка, было неподобающим. Дошло даже до того, что на один из дней рождения клуб якобы не прислал хавбеку праздничный торт.

Проклятие касалось победы в Лиге чемпионов и выглядело так, будто бы оно действительно работает. Сегодня Дмитрий Селюк разоткровенничался и в интервью таблоиду Mirror сообщил, что теперь Гвардиоле не о чем беспокоиться:

«Я хочу извиниться за этот инцидент. Думаю, пришло время прекратить это – я знаю, что Яя [Туре] согласится с этим, потому что он желает «Сити» только удачи.

Я могу сказать, что шаманы уже сняли проклятие,  и я думаю, что «Сити» теперь выиграет Лигу чемпионов под руководством Пепа. У них есть хорошие шансы выиграть ее в этом году. Но что бы ни случилось, они обязательно завоюют ее в ближайшие три года. На самом деле, я надеюсь, что «Сити» выиграет требл в этом сезоне».

Оказалось, что не все стороны «шаманизма» были поставлены в известность. Яя Туре открестился от всех заявлений агента, назвав его бывшим:

«Мой бывший агент цитируется в СМИ о «проклятии». Пожалуйста, не ассоциируйте меня с этой чепухой и дурацкими стереотипами об африканских проклятиях. СМИ... пожалуйста, двигайтесь дальше. Этот человек никоим образом не представляет меня. Усиление таких стереотипов вредно».

6 комментариев

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Любитель побеждать
Даже Туре понял, что с х связывать себе дороже
+27
-1
+26
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Lyelik
А ранее называл его "Папа"..
Чёрная неблагодарность.
+13
-2
+11
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Dizzod
Ответ Lyelik
А ранее называл его "Папа".. Чёрная неблагодарность.
а у Селюка какие-то другие толковые клиенты были? Имхо Селюк раскрутился за счет имени Туре.
+8
0
+8
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di Malkovich
Ну это мы ещё посмотрим. Осталось максимум 3 игры.
+1
0
+1
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