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Сака для бедных: у лидера «Арсенала» и одного из лучших игроков АПЛ найден двойник👨‍👦

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На Томаса Парти тоже похож.

Хавбек «Арсенала» Букайо Сака был одним из лучших игроков 2022 года – англичанин воспрял после решающего промаха в финале Евро и стал лучшим в «Арсенале» и в сборной.

В этом сезоне Сака тоже хорош - недавно стал лучшим игроком марта в английской Премьер-лиге. 21-летний англичанин, забивший 3 гола и отдавший 2 результативные передачи в 4 играх чемпионата, опередил Александера Исака, Алексиса Мак Аллистера, Тайрона Мингза, Мохамеда Салаха и Леандро Троссарда.

Сегодня вечером Саке предстоит повести за собой «Арсенал» к титулу – «канонирам» предстоит отстоять право на титул в гостях у «Сити».

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