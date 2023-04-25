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«Лутон» в нескольких шагах от выхода в АПЛ: если это произойдет, командам Премьер-лиги придется играть на худшем стадионе дивизиона

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Чисто английская арена.

«Лутон» не проигрывает 12 матчей подряд в Чемпионшипе, а 8 из них они выиграли. Во вчерашнем матче с прямым конкурентом за место в АПЛ «Миддлсбро» «шляпники» одержали волевую победу 2:1 и подходят в плей-офф в отличной форме.

Если подопечные Роба Эдвардса, которые сейчас идут на третьем месте в Чемпионшипе, преуспеют в борьбе за повышение в Премьер-лигу, то болельщиков ждет арена, которых давно не видывал высший английский дивизион.

Олд скул как он есть.

«Кенилуэрт Роуд» вмещает чуть более 10 тысяч зрителей.

7 комментариев

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McGrowan
Там что, через жилые дома проход на трибуны справа внизу на общей фото?
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БляхаджинсКарпина
Там мяч который с поля вылетает окна в домах не разбивает?)
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Stas.P
Немногим хуже Крэйвен Коттедж (Фул(х)эм).
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Nikita1981
Стадион "Лутона" - эдакий древний сарайчик с душевной атмосфЭрой.
И там уже лет 40 один и тот же фанат очень громко орёт отвратительным голосом, перекрикивая всех остальных, даже удивительно как он сохранил такие голосовые связки. По-моему, про него ещё Ник Хорнби писал в книге "Fever Pitch"
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Полуэктов Пётр
Такие команды не должны проходить лицензирование и на этом основании пускать в АПЛ их не стоит.
Да, все мы понимаем, что традиции, атмосфера бла бла бла, но АПЛ - это прежде всего гигантский, хорошо зарабатывающий бизнес. Зарабатывающий на том, что продает крутой, качественный, востребованный продукт с идеальной оберткой и картинкой.
Лиге явно не нужен такой стадион. Это плохо для картинки, это плохо для бизнеса.
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Nikita1981
Ответ McGrowan
Там что, через жилые дома проход на трибуны справа внизу на общей фото?
Да. Стадион посреди очень плотной застройки, да это и на фото видно. Вход на одну из трибун через арку посреди жилых домов.
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Пацанчик реальный
Ответ McGrowan
Там что, через жилые дома проход на трибуны справа внизу на общей фото?
Да,можешь на втором сверху фото увеличить!
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