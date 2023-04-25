7 комментариев

Чисто английская арена.

«Лутон» не проигрывает 12 матчей подряд в Чемпионшипе, а 8 из них они выиграли. Во вчерашнем матче с прямым конкурентом за место в АПЛ «Миддлсбро» «шляпники» одержали волевую победу 2:1 и подходят в плей-офф в отличной форме.

Если подопечные Роба Эдвардса, которые сейчас идут на третьем месте в Чемпионшипе, преуспеют в борьбе за повышение в Премьер-лигу, то болельщиков ждет арена, которых давно не видывал высший английский дивизион.

Олд скул как он есть.

«Кенилуэрт Роуд» вмещает чуть более 10 тысяч зрителей.