7 комментариев

«Лутон» в нескольких шагах от выхода в АПЛ: если это произойдет, командам Премьер-лиги придется играть на худшем стадионе дивизиона
Чисто английская арена.
«Лутон» не проигрывает 12 матчей подряд в Чемпионшипе, а 8 из них они выиграли. Во вчерашнем матче с прямым конкурентом за место в АПЛ «Миддлсбро» «шляпники» одержали волевую победу 2:1 и подходят в плей-офф в отличной форме.
Если подопечные Роба Эдвардса, которые сейчас идут на третьем месте в Чемпионшипе, преуспеют в борьбе за повышение в Премьер-лигу, то болельщиков ждет арена, которых давно не видывал высший английский дивизион.
Олд скул как он есть.
«Кенилуэрт Роуд» вмещает чуть более 10 тысяч зрителей.
И там уже лет 40 один и тот же фанат очень громко орёт отвратительным голосом, перекрикивая всех остальных, даже удивительно как он сохранил такие голосовые связки. По-моему, про него ещё Ник Хорнби писал в книге "Fever Pitch"
Да, все мы понимаем, что традиции, атмосфера бла бла бла, но АПЛ - это прежде всего гигантский, хорошо зарабатывающий бизнес. Зарабатывающий на том, что продает крутой, качественный, востребованный продукт с идеальной оберткой и картинкой.
Лиге явно не нужен такой стадион. Это плохо для картинки, это плохо для бизнеса.