Карьеру можно завершать.

Еще в 2018 году Алли оценивался в 100 миллионов евро.

В 2023 году Деле Алли уже 26 лет и он может не сыграть за «Бешикташ», в котором находится в аренде из «Эвертона», до конца сезона.

Сообщается, что главный тренер команды Шенол Гюнеш недоволен уровнем игрока и больше не рассчитывает на него. Вероятнее всего, Алли по окончании сезона вернется в «Эвертон».

В текущем сезоне 26-летний полузащитник провел в чемпионате Турции 13 матчей, забив 2 гола.

К этому прибавился скандал вокруг Алли – в сети появилось фото, на котором он изображен в окружении загадочных предметов и бутылок с алкоголем.

В Турции вместе с Алли находится и его девушка Синди Кимберли – 24-летняя модель из Испании.

Всего через несколько дней после описанного скандала с фото, она решила отвлечь внимание на себя – вот такими фото.

У Кимберли более 7 миллионов подписчиков в инстаграме.

Испанскую модель часто сравнивают с супермоделью Ириной Шейк, и нужно отметить, что у девушек есть много общего.

В портфолио у испанки обложки для SI и Maxim.