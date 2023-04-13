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Деле Алли всего пять лет назад стоил 100 миллионов евро, а сейчас доигрывает в Турции: похоже, все из-за девушки и вредных привычек

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Карьеру можно завершать.

Еще в 2018 году Алли оценивался в 100 миллионов евро.

В 2023 году Деле Алли уже 26 лет и он может не сыграть за «Бешикташ», в котором находится в аренде из «Эвертона», до конца сезона.

Сообщается, что главный тренер команды Шенол Гюнеш недоволен уровнем игрока и больше не рассчитывает на него. Вероятнее всего, Алли по окончании сезона вернется в «Эвертон».

В текущем сезоне 26-летний полузащитник провел в чемпионате Турции 13 матчей, забив 2 гола.

К этому прибавился скандал вокруг Алли – в сети появилось фото, на котором он изображен в окружении загадочных предметов и бутылок с алкоголем.

В Турции вместе с Алли находится и его девушка Синди Кимберли – 24-летняя модель из Испании.

Всего через несколько дней после описанного скандала с фото, она решила отвлечь внимание на себя – вот такими фото.

Раздевание: в то время как Алли нарушил свое молчание в социальных сетях постом о дне рождения футболиста Велинтона Соузы, его девушка выбрала более пикантное предложение.

У Кимберли более 7 миллионов подписчиков в инстаграме.

Испанскую модель часто сравнивают с супермоделью Ириной Шейк, и нужно отметить, что у девушек есть много общего.

В портфолио у испанки обложки для SI и Maxim.

3 комментария

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RedDevil1909
как только у него деньги закончаться и Кимберли след простынет
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Саша (Тольятти)
Все конечно бухают, но у британских футбиков прямо зависимость, особенно от этого газа в баллонах
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Grishgeorgov
Заголовок «Похоже все из-за девушки», в тексте просто скриншоты из её Инстраграм. Все ясно, sports, удаляем Инстраграм
+8
0
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