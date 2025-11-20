🎥 Мане собрал команду из пяти лучших одноклубников. Не нашел места для Салаха

После неудачной командировки в «Баварию» Садьо Мане перебрался в «Аль-Наср» к Криштиану Роналду. Все же самым успешным этапом карьеры сенегальца был «Ливерпуль», вместе с которым он среди прочих трофеев взял ЛЧ и стал чемпионом Англии.

Садьо залетел на интервью к Рио Фердинанду. По просьбе легенды «Ман Юнайтед» Мане собрал команду из пяти лучших товарищей по команде, исключив вратаря.

Три игрока, которых выбрал вингер, выступали с ним за мерсисайдцев:

«Девяткой» точно будет [Роберто] Фирмино. Затем [Филиппе] Коутиньо, для меня он особенный игрок. Дальше будут [Калиду] Кулибали и [Вирджил] Ван Дейк. Ван Дейк – великолепный, великолепный защитник.

О, и включу в команду [Криштиану] Роналду! Да, конечно, Роналду. Роналду будет справа, Фирмино – «девятка», а позади них два монстра».

А как же Салах?